وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس غرب طنطا استعدادا لانتخابات الشيوخ | صور

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم مدرستي عمرو بن العاص للتعليم الأساسي، وعلي مبارك الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، لبيان استعدادات المدارس لاستخدامها كمقار لعقد الانتخابات القادمة لمجلس الشيوخ.





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جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار الاستعدادات العامة والتجهيزات لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ القادمة.





وعلى هامش الزيارة، تفقد "وكيل الوزارة" لجنة النظام والمراقبة لدبلوم المدارس الزراعية، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما أكد على ضرورة مراعاة الدقة مع كراسات الإجابة الخاصة بجميع الطلاب، ومراعاة صالح الطالب في الامتحانات العملية والنظرية وفي استخراج النتيجة.





من ناحية أخرى، أكد "وكيل الوزارة" على جميع مديري عموم الإدارات بضرورة المتابعة المستمرة لبيان الاستعداد التام وجاهزية جميع اللجان بالمدارس، والتأمين الكامل لجميع المدارس، استعدادًا لعقد الانتخابات في أغسطس المقبل.





كما رافق وكيل الوزارة خلال المتابعة، مدير أمن المديرية، ومدير الأزمات بالمديرية.