أجواء هادئة ومستقرة فى امتحانات الفرق النهائية بجامعة القناة

واصل طلاب الفرق النهائية بجامعة قناة السويس اليوم الأربعاء، أداء امتحاناتهم وذلك في ١٣ كلية ومعهدا، وسط أجواء هادئة ومستقرة.









وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة أ ن حوالي ٤١٠٦ طلاب وطالبات من طلاب السنوات النهائية قد أدوا امتحانات اليوم في ١٦٧ لجنة امتحانية، مؤكدة على مراعاة عوامل الوقاية ضد كوفيد١٩، والاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية؛ حفاظا على أمن وسلامة الطلاب والطالبات.





















كانت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة قد تفقدت لجان كليات الحاسبات والمعلومات، الاستزراع السمكي، والتربية الرياضية؛ للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وسلامة الطلاب.









من ناحيته تابع الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انتظام سير العملية الامتحانية في ١٣ كلية ومعهدا هي كلية الزراعة ، الحاسبات والمعلومات، التربية، الآداب والعلوم الإنسانية، الصيدلة، الهندسة، التربية الرياضية، السياحة والفنادق، الطب البيطري، العلوم، المعهد الفني للتمريض، التجارة، طب الأسنان.









كما تفقد الدكتور محمد شقيدف لجان كلية الزراعة مؤكدا على ضرورة الاستمرار في قياس الحرارة لكافة الطلاب الممتحنين، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم عند دخول اللجان، أو الخروج منها.





وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إن ٢١٩ طالبا وطالبة- بشعب الزراعة عام، الهندسة الزراعية، واستكمال- قد أدوا امتحانات اليوم في ١٥ لجنة امتحانية.









ومن داخل لجان كلية الطب البيطري، تابع سير الامتحانات حيث قالت الدكتورة داليا منصور عميد الكلية إن ١٠١ طالب وطالبة قد أدوا امتحانات اليوم في ٤ لجان.









كما تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لجان كلية الصيدلة البالغة ١٤٦ طالب وطالبة في ٦ لجان، بينما تابع لجان المعهد الفني للتمريض بمدرجات عثمان ، ومدرج بيطري ١، ٢ ، ومبنى جغرافيا قاعة١، ٢ حيث أدى ٣٦٥ طالبا وطالبة من جميع الشعب الامتحانات في ٨ لجان.