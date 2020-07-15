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تعليم

هدوء بامتحانات الدراسات العليا بجامعة القناة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:14 م
امتحانات جامعة القناة
امتحانات جامعة القناة
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انجي هيبة
استؤنفت اليوم امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ ، حيث جرت الامتحانات بكليات التربية الرياضية والتجارة وطب الأسنان والتمريض والآداب.

 
وقامت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة بجولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات، أشادت خلالها بالهدوء والانضباط والالتزام الذى تشهده اللجان الامتحانية.




وشهدت الجولة تفقد كلية التجارة ، وأشار الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد الكلية أن امتحانات الدراسات العليا بالكلية تقام اليوم على فترتين، امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية بالفترة الصباحية و امتحانات الدراسات العليا المهنية بالفترة المسائية.


وكان فى استقبال رئيس الجامعة أثناء جولتها بالكلية الدكتور هانى السعيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.

 
وعقدت صباح اليوم بكلية التجارة امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية بنظام الساعات المعتمدة، التي شهدت الامتحان فى مرحلة الدبلوم لأربعة اقسام هى دبلوم إدارة المستشفيات و دبلوم إدارة الموارد البشرية و دبلوم المحاسبة و المراجعة و دبلوم تسويق.


أما مرحلة الماجستير، شهدت الامتحانات في تمهيدى المحاسبة و تمهيدى إدارة الأعمال و تمهيدى العلوم السياسية.

 
كما تفقدت رئيس الجامعة الامتحانات بكلية التربية الرياضية بحضور الدكتور ماجد العزازى عميد الكلية التى امتحن خلالها طلاب الدبلوم فى مادة تطبيقات الاصابات فى المجال الرياضى.

 
وامتحن طلاب المستوى الثاني للدكتوراه فى مادة اقتصاديات الرياضة المدرسية.

 
وعلى الجانب الآخر تفقدت الدكتورة ماجدة هجرس الكلية المصرية الصينية بحضور الدكتور ابراهيم فارس عميد الكلية التى امتحن خلالها طلاب تخلفات الفرقة الأولى مادة الرياضيات بالاضافة إلى طلاب الترم الصيفى.

 
كما تفقدت كلية التربية لمرحلة البكالوريوس التى امتحن ٥٢٣ طالبا بالفرقة النهائية لسبعة اقسام بها الامتحان اليوم داخل ١٨ لجنة امتحانية.
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