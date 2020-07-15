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فن

الجونة السينمائي يعلن عن تغييرات فى إدارة المهرجان.. تفاصيل

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:58 م
الجونة السينمائي
الجونة السينمائي
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محمد نبيـل
أكد رجل الأعمال سميح ساويرس التزامه بدعم "الجونة السينمائي"، وقال خلال بيان صحفي صدر عن المهرجان: "نحن نؤمن أن الفن والثقافة محوران أساسيان في تنمية المجتمع، ومكونان رئيسيان في حياة المدينة، والصناعات الإبداعية هي محرك النمو الوطني والإقليمي.

وأضاف سميح ساويرس: "نحن نلتزم بدعمهما وإنشاء البنية التحتية التي تحافظ على استدامة هذا النمو. نفخر أنا وأخي نجيب بارتباطنا بمهرجان الجونة السينمائي خلال السنوات الثلاث الماضية".

يبذل فريق المهرجان تحت قيادة مدير المهرجان انتشال التميمي، والمؤسس المشارك ورئيس العمليات ومسؤول العلاقات الأجنبية بشرى رزة، والمدير الفني أمير رمسيس والمستشار المالي للمهرجان كمال زادة، جهدًا شديدًا من أجل التحضير للدورة المُنتظرة من المهرجان.

تم تشكيل لجنة تنفيذية من أجل متابعة سير المهرجان من إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية من بين أعضائها أمل المصري، التي عُينت منسقًا عامًا لمهرجان الجونة السينمائي، وعمرو منسي الشريك المؤسس للمهرجان كمستشار تنفيذي. 

وقد أكد عمرو منسي على أهمية الحفاظ على النجاح الذي حققه المهرجان في دوراته الماضية، والعمل الجاد مع كل الزملاء من أجل تقديم الدورة الرابعة في أفضل شكل.

وصرح قائلًا: " يعد هذا العام بمثابة نقطة تحول محورية لمهرجان الجونة السينمائي، وأنا ملتزم بالدعم الكامل لتحقيق هذا التحول في ضوء الظروف الحالية والتحديات القائمة.

"الجونة السينمائي" واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي.

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