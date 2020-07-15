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تعليم

طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يؤدون امتحان مادة الفلسفة والمنطق

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:18 م
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أدى اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد (227) طالب/طالبة في (23) لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان سير الامتحان بجميع المحافظات.


وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الحادي عشر و(الأخير) لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وأفاد تقرير اللجنة الفنية لواضعي الامتحان بأن أسئلة الامتحان جاءت مطابقة للمواصفات الفنية من حيث سلامة اللغة والصياغة والدقة، ولا توجد بها أخطاء لغوية أو إملائية، ومتنوعة ومتدرجة من الصعوبة للسهولة واشتملت علي جميع المستويات مراعية الفروق الفردية بين جميع الطلاب وكان الوقت كافي للإجابة والمراجعة، ولم ترد أي شكوي من جميع الطلاب المكفوفين علي مستوي الجمهورية.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياءوالجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).
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