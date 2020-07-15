منها العودة لمجلس الأمن.. دبلوماسي يحدد 3 مسارات لرد مصر على بدء ملء خزان سد النهضة

وضع مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد مرسي، تصورا لمحددات التحرك المصري خلال الفترة القادمة لمواجهة القرار الإثيوبي المنفرد بـ ملء سد النهضة.









وقال السفير إن التليفزيون الإثيوبي نقل اليوم عن وزير الخارجية الإثيوبي ( وليس وزير الري ) رسميا بدء ملء خزان سد النهضة.









وتابع عبر صفحته: أصرت إثيوبيا على تنفيذ قرارها رغم ما تردد عند بدء المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي منذ أسبوعين عن أنها سترجئ عملية الملء وهو ما نفته إثيوبيا في حينه ، واعتبرناه نحن - من باب التمني - حديثا يستهدف الرأي العام الداخلي في إثيوبيا .









وقال: علينا الآن أن نخطر رئاسة الاتحاد الإفريقي بهذا التطور الجديد وتسجيل رفضنا له بوصفه عملا من أعمال الحرب . وحقنا في اتخاذ ما نراه مناسبا لحماية حقنا في الحياة، و انسحابنا من هذه المفاوضات بعد أن أفشلتها إثيوبيا و طلب استئناف الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث القضية.









وتمنى السفير ان نقدم علي هاتين الخطوتين اليوم وليس غدا ، وعدم انتظار القمة السباعية الإفريقية التي ستعقد بعد أسبوع .







