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ثقافة

الزيات تصدر المجموعة القصصية "العالم الثالث عشر"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أصدرت دار الزيات للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "العالم الثالث عشر"، للدكتور أحمد البهنساوي، وذلك ضمن إصدارات العام الجديد استعدادًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة عام 2021.

ومن أجواء المجموعة: 
"عِندما تكون (الفيمتو ثانية) لغة العالم، وتظل أنت في دائرة (الفيمتو سنة)؛ استعد لأداء دور الخادم والمطيع الوفي، عندما يعشق القلب قاتله، فدائمًا للحب قانونه الخاص الذي يعلو فوق أي قانون آخر، وعندما يزرع الساسة أشجار الحنظل؛ قطعًا سيجني الناس مرارة العلقم، وعندما يخبرونك أن الأسماك تغرق؛ احذر التدليس؛ فهي ميتة تطفو وحية تسبح".

ويطرح الكاتب الدكتور أحمد البهنساوي في هذه المجموعة القصصية أسئلة موجعة، وأحيانًا مفزعة، وأخرى مرهقة للعقول ومنبهة لها أحايين أخرى، في سرد وأفكار ورؤى تستحق الوقوف والمناقشة لنرسوا بها على ضفاف المعرفة. 

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