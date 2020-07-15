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سيارات

أكثر المطربات ثراءً .. ريهانا تمتلك أسطول سيارات.. أبرزها لامبورجيني أفينتادور وبورش

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:34 م
سيارة ريهانا
سيارة ريهانا
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منة الله عبد الحميد
المطربة السمراء ريهانا محبوبة الجماهير والتي تتمتع بصوتها الدافئ وإحساسها العذب ومشاعرها المرهفة، استطاعت أن تكون قاعدة جماهيرية مميزة من خلال أغانيها التي عزفت على أوتار قلوب محبيها. 


ريهانا من أكثر النجمات ثراءً في العالم، خصوصًا أن لديها العديد من السيارات وتقدر ثروتها الضخمة بملايين الدولارات. 


وتتمتع السفيرة المفوضة فوق العادة لدولة باربادوس المطربة ريهانا بأسطول من السيارات أبرزها سيارة لامبورجيني أفينتادور.


وفي 2012 .. تلقت النجمة ريهانا هدية مميزة من الشركة التي تدير أعمالها وهي سيارة "بورش" يقدر ثمنها بما لا يقل عن 160 ألف دولار.


وسارعت ريهانا إلى المفاخرة بسيارتها الجديدة، ونشرت صورة لها على موقع "تويتر"، وشكرت الشركة على هديتها.

بالصور- أغلاها بمليون دولار.. تعرف على سيارات مشاهير العالم | مصراوى

وكانت النجمة الثرية اشترت قصرًا في كاليفورنيا بقيمة 12 مليون دولار، يتكون من 7 غرف نوم و9 حمامات، ويتميز بحوض سباحة كبير ومساحات واسعة لركن السيارات.
نيكي ميناج
وتمتلك نجمة البوب التي تتربع على عرش أغني المطربات في العالم، الكثير من الشائعات الخاصة بحياتها العاطفية، فارتبط اسمها مسبقًا بالممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، ومطرب الروك الشهر دريك، وكذلك ريان فيليب.
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