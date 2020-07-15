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توك شو

ما علاقة الشامة بالسرطان؟ .. أستاذ جلدية يكشف الحقيقة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:28 م
الدكتور حسن الفكهاني،
الدكتور حسن الفكهاني، استاذ الامراض الجلدية والتناسلية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور حسن الفكهاني، استاذ الامراض الجلدية والتناسلية، إن كل الناس لهم الوان بشرة محددة وينحصر جميع الناس في 6 الوان في كل انحاء العالم ولكن تتميز كل منطقة او بلد بلون معين، ومعظم الناس في مصر من اصحاب اللون الـ 3 و 4 الذي لا تتعرض بشرتهم لكثير من الصبغات او الشامات في جسمهم حتى في حالة وجودها لم تمثل عليهم اي ضرر.

وتابع الدكتور حسن الفكهاني، خلال حواره عبر "سكايب" لبرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن معظم اصحاب اللون الاول والتاني من دول اوروبا وامريكا، هم من يكون لديهم الشامات الجلدية بكثرة، وان في الاغلب تصنف الشامة كعلامة من علامات الجمال ولكن قليل عندما تسبب مشكلة مرضية.

ونصح الفكهاني،  رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن لا يستقوا معلوماتهم من الانترنت، لأن في الاغلب نتائج البحث تكون هي الاسوأ عن الامراض او ماشبه ولكن لا يجب تعميم تلك الاعراض لانها تحدث لقلة من الحالات، لذلك في حالة ظهور شامة او صبغة جلدية غريبة يجب استشارة طبيب متخصص.

واشار الى ان ليس من الضروري ان تتحول الشامات الى بؤر سرطانية كما يعتقد البعض، موضحًا ان الشامة في لون البشرة من الدرجة الاولى والثانية هم فقط الذي يجب ان يتوجهوا لازالة الشامات لانها تتحول الى سرطان في التفاعل مع الشمس.

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