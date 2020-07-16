بدأ العمل بها منذ 22 عاما.. مستشفى الدعاة حلم لا يرى النور في سوهاج

مبني المستشفي مكون من 5 طوابق تحيط به السقالات الحديدية، وأصبح المكان مأوى للكلاب والقطط بعد ان توقف العمل في المشروع منذ عدة سنوات.

المبنى أنشئ على مساحة 800 متر بمنطقة حي غرب سوهاج من خلال اتفاق بين وزارة الأوقاف وشركة أطلس للمقاولات على إنشاء مستشفى الدعاة.

وتم وضع حجر الأساس للمستشفى في عام 1998 وبدأ العمل في المستشفى تخللها فترة توقف ثم تعاود العمل به حتى وصل الى 5 طوابق ليتوقف العمل عند ذلك الحد.

مبنى مهجور مكون من 5 طوابق يصارع البقاء من أجل العمل ورغم محاولات الكثير من أبناء سوهاج من خلال إرسال استغاثات ومراسلات للجهات المعنية إلا ان مستشفى الدعاة بسوهاج لازالت يسيطر عليها الإهمال، رغم انها حلم لأبناء الأوقاف ليس في سوهاج فقط بل بمحافظات شمال وجنوب الصعيد .

قال أحمد السيد أحد ساكني منطقة الشهيد بسوهاج ان مبنى مستشفى الدعاة صار مرتعا للقط والكلاب الضالة مؤكدا على ان وضع المبنى على هيئته الحالية سبب كثير من المشاكل لأهالي المنطقة وأضاف عماد إبراهيم سائق بأن المبنى على حاله من سنوات لا تغيير فيه من أكثر من 20 سنة على هذا الحال وأكثر من مرة نرى عدد من الشباب يتخذونه وكرا لشرب المخدرات وأيضا للاعمال المنافية للآداب وقد اشتكينا كثير للمسئولين بالحى ليجدوا حلا لذلك لكن لا حياة لمن تنادى .

وقال أحد أئمة الأوقاف بسوهاج ان شركة اطلس تم الاتفاق بينها وبين الأوقاف على بناء المستشفى خدمة لأهالي الصعيد لكن مرت السنوات والوضع على ما هو الإهمال يسيطر على المكان وبات عملية الانتهاء من المشروع رغم انه تم الانتهاء من استكمال المبنى من 5 طوابق بات في علم الغيب مؤكدا على ان حالة المبنى أصبح يرثى لها .

وأضاف، بان المبنى يهدف الى خدمة اهالى الصعيد من المنيا لأسوان حيث تم وضع حجر الاساسي في عهد الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق في عام 1998، وتم تسلَّيم أراضي المستشفى لشركة المقاولات لكن توقف اعمال المشروع دون أسباب واضحة بالرغم من مرور 22 عاما على وضع حجر الأساس .

وقال أحد أئمة الأوقاف بالمحافظة، ان جميع الدعاة والأئمة في محافظات الصعيد من أسيوط وسوهاج والبحر الأحمر وقنا والأقصر والوادي الجديد وأسوان يطالبون باستكمال وتجهيز مبنى مستشفى الدعاة رحمة للمرضى وبدلا من رحلة المعاناة والسفر للقاهرة .

موضحا بان الوزير الدكتور مختار جمعة كان قد زار المستشفى وكان موجود حينها الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج الاسبق وتحدث الجميع في حضورهما على استكمال المبنى وتلبية مطالب الائمة والدعاة بمحافظات شمال وجنوب الصعيد باستكمال مستشفى الدعاة بسوهاج ووعد الوزير بالانتهاء من المشروع وافتتاحها قريبا .

واكد الدكتور على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج على ان الجميع يأملون خيرا في استكمال المبنى خدمة لأبناء الصعيد والسوهاجية ، خاصة أن الدكتور محمد مختار جمعة وعد بتشغيل المبنى خدمة لأهالي الصعيد.

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