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رياضة

خلف ماني.. "ذا صن" تضع محمد صلاح ضمن المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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أحمد هاني

وضعت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، ليفاندوفسكي كأفضل المرشحين وأوفرهم حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية متفوقا على الثنائي ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى.

ووضعت الصحيفة الإنجليزية ليفاندوفسكى في صدارة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، يليه ميسي ثم النجم البلجيكى كيفين دى بروين نجم مانشستر سيتى الإنجليزى، وحل رونالدو رابعا.

وجاء السنغالى ساديو مانى نجم ليفربول في المركز الخامس بقائمة الترشيحات يليه النجم المصرى محمد صلاح الذي قدم مستوى رائع مع الريدز وينافس بقوة على جائزة الحذاء الذهبى للبريميرليج للمرة الثالثة على التوالى، ثم فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتى.


ويحل فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره آرسنال، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام التاسعة والربع مساءً، على ملعب "الإمارات"، معقل الجانرز.

وتُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس 1، 2، 11، بتعليق رؤوف خليف.

ويتصدر ليفربول الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 93 نقطة، وبفارق 21 نقطة عن منافسه الأول مانشستر سيتي، قبل 3 جولات من النهاية، بينما يأتي آرسنال في المركز التاسع برصيد 50 نقطة.
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