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رياضة

الإنتاج الحربي: نخوض 3 وديات استعدادًا لعودة الدوري .. ولدينا 3 حالات كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:22 م
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
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محمد رشاد
أعلن خالد مهدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن خوض فريقه 3 مباريات ودية استعدادًا لعودة الدوري المصري من جديد عقب أزمة كورونا.

وقال مهدي في تصريحات إذاعية عبر أثير "اون سبورت": "سنخوض 3 وديات في الفترة المقبلة مع إنبي وأسوان ، والفريق الثالق كان طلائع الجيش لكنه اعتذر، وسننفق مع فريق آخر".

وعن نتائج المسحة الرابعة قال: "جاءت سلبية، ولكن مازال هناك 3 لاعبين يعانون من الإصابة بالفيروس بعد المسحة الثالثة لهم، وتركناهم في القاهرة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة معهم من أجل شفائهم".
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