الإنتاج الحربي: نخوض 3 وديات استعدادًا لعودة الدوري .. ولدينا 3 حالات كورونا

أعلن خالد مهدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن خوض فريقه 3 مباريات ودية استعدادًا لعودة الدوري المصري من جديد عقب أزمة كورونا.





وقال مهدي في تصريحات إذاعية عبر أثير "اون سبورت": "سنخوض 3 وديات في الفترة المقبلة مع إنبي وأسوان ، و الفريق الثالق كان طلائع الجيش لكنه اعتذر، وسننفق مع فريق آخر".



