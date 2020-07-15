الإنتاج الحربي: نخوض 3 وديات استعدادًا لعودة الدوري .. ولدينا 3 حالات كورونا

أعلن خالد مهدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن خوض فريقه 3 مباريات ودية استعدادًا لعودة الدوري المصري من جديد عقب أزمة كورونا.
وقال مهدي في تصريحات إذاعية عبر أثير "اون سبورت": "سنخوض 3 وديات في الفترة المقبلة مع إنبي وأسوان ، والفريق الثالق كان طلائع الجيش لكنه اعتذر، وسننفق مع فريق آخر".
وعن نتائج المسحة الرابعة قال: "جاءت سلبية، ولكن مازال هناك 3 لاعبين يعانون من الإصابة بالفيروس بعد المسحة الثالثة لهم، وتركناهم في القاهرة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة معهم من أجل شفائهم".