صفقة تبادلية.. خبير لوائح يدين الكاف في إعطاء لقب نادي القرن للنادي الأهلي

تحدث محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، عن أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن الأخير هو الأحق بالتتويج باللقب.









الأهلي توج بلقب نادي القرن منذ 20 عامًا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وفتح رئيس الزمالك هذا الملف لأنه يرى أن ناديه هو الأحق بالتتويج باللقب لأن الابيض حينها كان لديه 9 ألقاب والأحمر 7.









وقال بيومي في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو مصر: "الأهلي حصل على لقب نادي القرن نتيجة صفقة تبادلية حدثت داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف".









وأوضح: "حدثت صفقة تبادلية داخل كاف، وهي أن الكاميرون يحصل على منتخب القرن، في مقابل حصول الأهلي على لقب نادي القرن".









وتابع: "منتخب مصر الأحق بلقب القرن الإفريقي، والزمالك هو نادي القرن".









وعن تحرك الزمالك قال: "الزمالك تحرك رسميًا تجاه لقب القرن، وانتهى من الشكوى والمذكرة وجميع المستندات التي تثبت ذلك، والتي سيقدمها إلى اتحاد كرة القدم المصري".









وواصل: "الزمالك سيقدم الشكوى غدَا الخميس في العاشرة صباحا إلى اتحاد الكرة، والذي سيقوم بإرسالها إلى نظيره الاتحاد الإفريقي كاف".









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وتطرق للحديث عن اللائحة قائلا: "اللائحة التي تم تصنيف نادي القرن عليها كانت وهما، لكن هناك لجنة تقييم خاصة بالبطولات وصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم".









وأضاف: "هناك احتمال أن يتم سحب نادي القرن من النادي الأهلي، وبالتالي من الممكن أن يتم حجب اللقب عن قارة إفريقيا بالكامل".