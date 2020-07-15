تحرك برلماني عاجل للإسراع في فتح الحضانات الخاصة بشركات قطاع الأعمال

أعلن عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، عن تقدمة ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي حول التأخر في فتح الحضانات الخاصة بشركات قطاع الأعمال.





وقال "الجوهري" لصدي البلد، إن التأخر فى فتح الحضانات الخاصة بشركات الأعمال وخاصة شركة القاهرة للأدوية يعوق عدد كبير من الموظفين والعمال الذين لديهم أبناء فى سن الحضانة من ممارسة العمل داخل الشركة.





واكد عضو مجلس النواب، أن ذلك له تأثير أيضا علي سير العمل بالإضافة إلي قيام الشركة بخصم الحوافز من الموظفين الحاصلين على إجازة نظير ذلك.



