مصر في حاجة ماسة لعودة السياحة .. العناني: نخسر مليار دولار شهريا.. وسنعمل لإعادة الأرقام لما قبل الجائحة

عجيبة العالم، أهرامات الجيزة أذهلت الزوار لآلاف السنين، لكنهم هجروها بسبب جائحة فيروس كورونا ما أدى إلى إهدار صناعة السياحة في مصر وملايين سبل العيش للناس.









وعلى الرغم من أن هذا الموقع القديم أعيد فتحه في 1 يوليو - مع فحوصات إلزامية جديدة لدرجات الحرارة والتباعد الاجتماعي عند المدخل - إلا أن القليل من السكان المحليين يأتون.









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ووفق تقرير نشره موقع هيئة الاذاعة البريطانية، بي بي سي، يقول أشرف نصر، الذي كان يعرض ركوب الجمال على المتفرجين منذ 25 عامًا: "كان الأمر صعبًا على الجميع. لقد أمضينا أربعة أشهر في المنزل".









وأضاف "كل جمل يحتاج 100 جنيه مصري (6 دولارات ، 5 جنيهات استرلينية) في اليوم من أجل الغذاء." واضطر لبيع اثنين من حيواناته حتى يتمكن من إطعام عائلته.









"كيف يمكنني رعاية الإبل ورعاية أطفالي؟" يسأل السيد محمد، قائلا: "أنا بحاجة لدفع رسوم الحضانة والحفاضات".









بدت الآفاق مزدهرة مختلفة بشكل صارخ قبل تفشي الوباء، بعد سنوات من الاضطراب السياسي الذي اعقب ثورة 2011.









في عام 2019، زار 13.6 مليون شخص مصر ومن المتوقع أن يتجاوز العدد العام الجاري نحو 15 مليونًا.









وتقول المرشدة السياحي شاهيندا عادل، لـ بي بي سي، التي تعيش في الجيزة: " كان كل شيء مستقرًا للغاية، حتى ظهر فيروس كورونا، خسرت 1000 حجز للعطلات بعد توقف الرحلات الجوية الدولية في منتصف مارس.









وتضيف:"كان علينا إلغاء الفنادق، وهذا يشمل كل من يعمل في الفندق، شركة السفر نفسها، جميع الأشخاص بالمكاتب، فقدنا جميعًا وظائفنا، وكذلك السائقون والمطاعم".







