فين السلام يا صاحب السلام.. عزة مصطفى تطالب بسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

طالبت الإعلامية عزة مصطفى بسحب جائزة نوبل للسلام من رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد ، متابعة: « فين السلام يا صاحب السلام» .





وقالت «مصطفى» خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» وزير الري الإثيوبي أعلن في تصريحات رسمية عن بدء ملء سد النهضة ، مشيرة إلى أن وزير المياه الأثيوبي نفى شروع بلاده في ملء خزان سد النهضة





وأضافت «مصطفى» أن السودان أعلنت تراجعا في مستويات نهر النيل بما يعادل 90 مليون متر مكعب، وعقدت إجتماعا عاجلا لبحث الاعلان الإثيوبي عن بدء ملء سد النهضة.



