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فين السلام يا صاحب السلام.. عزة مصطفى تطالب بسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:55 م
الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى
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كـريـم الـخـطـيـب
طالبت الإعلامية عزة مصطفى بسحب جائزة نوبل للسلام من رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد ، متابعة: « فين السلام يا صاحب السلام» .

وقالت «مصطفى» خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» وزير الري الإثيوبي أعلن في تصريحات رسمية عن بدء ملء سد النهضة، مشيرة إلى أن وزير المياه الأثيوبي نفى شروع بلاده في ملء خزان سد النهضة.

وأضافت «مصطفى» أن السودان أعلنت تراجعا في مستويات نهر النيل بما يعادل 90 مليون متر مكعب، وعقدت إجتماعا عاجلا لبحث الاعلان الإثيوبي عن بدء ملء سد النهضة.

وتابعت الإعلامية عزة مصطفى : «اللي فاهم حاجة ياريت يفهمنا ويقول للي مش فاهم، وهناك تصريحات مزعجة من قبل المسؤولين الإثيوبيين بشأن سد النهضة». 
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