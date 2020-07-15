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محافظات

تعافى ٧ حالات جديدة من فيروس كورونا وخروجهم من حميات بني سويف

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:31 م
المتعافون من فيروس
المتعافون من فيروس كورونا
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف  عن تعافى  ٧ حالات من  المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الحميات عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة . 

وأشار الدكتور محمد يوسف  وكيل وزارة الصحة ، إلى أن متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا مواصلة  الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في  الدفع بجهود الدولة في مجابهة الأزمة.     

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وتقدم  الدكتور وكيل الوزارة بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات  والدكتور افرام ماجد  مدير مستشفى الصدر  والدكتور وليد عبده مدير مستشفى حميات بني سويف على المتابعه المستمره للمستشفى. 

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى. 
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