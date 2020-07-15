السينما على المنصات الإلكترونية بعد "صاحب المقام".. الشناوي: المنتجون يحاولون تجنب خسائر الإغلاق.. السبكي: تجربة مميزة





غير فيروس كورونا، أفكار صناع السينما وفتح الباب أمام المنصات الإلكترونية لتأخذ فرصة ذهبية، وتنتشر بين الجمهور بسرعة، فكانت الملجأ لعرض اعمالهم، وبعد انتشار الدراما القصيرة 10 حلقات على تلك المنصات، بدأ صناع السينما أيضا يفكرون فى حلول بديلة.





الخطوة الأولى جاءت من صناع فيلم "صاحب المقام"، وأعلن الفنان آسر ياسين عرض فيلمه الجديد "صاحب المقام" على إحدى المنصات الإلكترونية قبل طرحه في دور العرض، وأوضح "آسر" عبر حسابه على فيسبوك، أن الفيلم سيبدأ عرضه على منصة "شاهد vip" لأول مرة في الشرق الأوسط، في 30 يوليو الجاري.





وتواصل "صدى البلد" مع الناقد طارق الشناوي لمعرفة رأيه في تلك الخطوة الجديدة، وهل سيتجه بعض المنتجين للمنصات بدلا من السينمات حتى تنحل أزمة كورونا.





قال الشناوي إن عشاق السينما يريدون لو يروا العمل داخل دور العرض، لكن ظرف انتشار فيروس كورونا، جعل المنتجين فى موقف حرج، وتابع أنه ليس من الطبيعي أن يجلس المنتج وينتظر حتى يتوفر لقاح للفيروس وتعود الحياة لطبيعتها.









ولفت إلى ان تواجد 25% فقط وهى النسبة التى حددتها الحكومة للتواجد فى السينمات، ليست كافية للمنتجين، ولا يعود عليهم بنفع، كما نوه أن الجمهور نفسه يخشى الذهاب إلى السينمات لأنهم يعتقدون أن المكان قد يكون بؤرة لكورونا.









واضاف "الشناوي" أن المنتجين بالفعل يبحثون دائما عن حلول بديلة، لتقليل نسبة الخسارة، لافتا إلى أن المنتج قد يقبل بنسبة ربح أقل من السينما فى الوقت الحالي، لكن المهم أن يتجنب الخسارة، إلى أن تنحل أزمة كورونا فى العالم.









أحمد السبكي









ما قاله الناقد طارق الشناوي، هو ما أكده أحمد السبكي منتج فيلم "صاحب المقام"، في تصريحات صحفية أن التجربة مميزة، لافتا إلى أن المنصات الإلكترونية أصبحت توازي السينما، وأنه ليس لديه مشاكل فى التعاون مع المنصات الإلكترونية لأنها تتماشي مع تطورات الأوضاع الحالية والجائحة التى يعيشها العالم كله.









المنتج محمد العدل









نشر المنتج محمد العدل عبر حسابه على فيسبوك الإعلان الرسمي للفيلم، وكتب أنه كان يتمنى أن يرى العمل فى السينما لكن عرضه على منصة شاهد هو خطوة للمستقبل.





"صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.









وشهد برومو فيلم "صاحب المقام" ظهور الفنان الراحل ابراهيم نصر فى دور رجل مسن من طبقة شعبية ويعانى الفقر.. وياتى هذا الظهور فى اخر عمل سينمائى له حيث رحل قبل ان يخرج الى النور.