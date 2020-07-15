AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

السينما على المنصات الإلكترونية بعد "صاحب المقام".. الشناوي: المنتجون يحاولون تجنب خسائر الإغلاق.. السبكي: تجربة مميزة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

-نسبة الحضور 25% غير كافية للمنتجين

-الانتقال للمنصات خطوة للمستقبل

-الجمهور يخشى الذهاب إلى السينمات حاليا


غير فيروس كورونا، أفكار صناع السينما وفتح الباب أمام المنصات الإلكترونية لتأخذ فرصة ذهبية، وتنتشر بين الجمهور بسرعة، فكانت الملجأ لعرض اعمالهم، وبعد انتشار الدراما القصيرة 10 حلقات على تلك المنصات، بدأ صناع السينما أيضا يفكرون فى حلول بديلة.



الخطوة الأولى جاءت من صناع فيلم "صاحب المقام"، وأعلن الفنان آسر ياسين عرض فيلمه الجديد "صاحب المقام" على إحدى المنصات الإلكترونية قبل طرحه في دور العرض، وأوضح "آسر" عبر حسابه على فيسبوك، أن الفيلم سيبدأ عرضه على منصة "شاهد vip" لأول مرة في الشرق الأوسط، في 30 يوليو الجاري.



وتواصل "صدى البلد" مع الناقد طارق الشناوي لمعرفة رأيه في تلك الخطوة الجديدة، وهل سيتجه بعض المنتجين للمنصات بدلا من السينمات حتى تنحل أزمة كورونا.



قال الشناوي إن عشاق السينما يريدون لو يروا العمل داخل دور العرض، لكن ظرف انتشار فيروس كورونا، جعل المنتجين فى موقف حرج، وتابع أنه ليس من الطبيعي أن يجلس المنتج وينتظر حتى يتوفر لقاح للفيروس وتعود الحياة لطبيعتها.




ولفت إلى ان تواجد 25% فقط وهى النسبة التى حددتها الحكومة للتواجد فى السينمات، ليست كافية للمنتجين، ولا يعود عليهم بنفع، كما نوه أن الجمهور نفسه يخشى الذهاب إلى السينمات لأنهم يعتقدون أن المكان قد يكون بؤرة لكورونا.




واضاف "الشناوي" أن المنتجين بالفعل يبحثون دائما عن حلول بديلة، لتقليل نسبة الخسارة، لافتا إلى أن المنتج قد يقبل بنسبة ربح أقل من السينما فى الوقت الحالي، لكن المهم أن يتجنب الخسارة، إلى أن تنحل أزمة كورونا فى العالم.



أحمد السبكي



ما قاله الناقد طارق الشناوي، هو ما أكده أحمد السبكي منتج فيلم "صاحب المقام"، في تصريحات صحفية أن التجربة مميزة، لافتا إلى أن المنصات الإلكترونية أصبحت توازي السينما، وأنه ليس لديه مشاكل فى التعاون مع المنصات الإلكترونية لأنها تتماشي مع تطورات الأوضاع الحالية والجائحة التى يعيشها العالم كله.



المنتج محمد العدل 



نشر المنتج محمد العدل عبر حسابه على فيسبوك الإعلان الرسمي للفيلم، وكتب أنه كان يتمنى أن يرى العمل فى السينما لكن عرضه على منصة شاهد هو خطوة للمستقبل.



"صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.




وشهد برومو فيلم "صاحب المقام" ظهور الفنان الراحل ابراهيم نصر فى دور رجل مسن من طبقة شعبية ويعانى الفقر.. وياتى هذا الظهور فى اخر عمل سينمائى له حيث رحل قبل ان يخرج الى النور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبكي يعلن عن موعد طرح فيلم يسرا وآسر ياسين في دور العرض

مرحبا بقرار العودة.. أحمد السبكي: أقف مع صناعة السينما حتى لو بالخسارة

أحمد الفيشاوي ينتظر عرض فيلمه الحارث

بعد فتح دور العرض.. السينما في زمن كورونا مغامرة غير محسوبة

لأول مرة.. منصة VIP تعرض فيلم صاحب المقام في عيد الأضحى

آسر ياسين يعلن موعد عرض فيلم "صاحب المقام" على شاهد vip

ترشيحاتنا

قضي الأمر.. خبير عسكري يعلق على تدخل تركيا فى سرت

برلماني يقترح إلغاء رسوم الباص والأنشطة من مصاريف المدارس الخاصة

العشري: تفويض مباشر لمصر من مجلس النواب الليبي لحماية ليبيا من العدوان التركي

الحرب ضرورة مهما كان الثمن.. عماد أديب معقبا على بدء إثيوبيا ملء سد النهضة

إقالة جميع الوزراء الإخوان في الحكومة التونسية

صحيفة أمريكية تحذر من عقاب عنيف لرئيس الوزراء الإثيوبي

AdvertisementS

شاهد| رجل أخضر يحمل سيفا يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي .. والداخلية تطالبه بتسليم نفسه

الحرب ضرورة مهما كان الثمن.. عماد أديب معقبا على بدء إثيوبيا ملء سد النهضة

الخارجية تتولي الأمر..أول تعليق من وزارة الري بعد قرار إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

أول رد سوداني على إثيوبيا بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة

برلماني يقترح إلغاء رسوم الباص والأنشطة من مصاريف المدارس الخاصة

علاقة غير شرعية.. كشف لغز جثة شاب مقتول بطلقات نارية بالمنصورة

الصحة: تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 59 وفاة

صور الأقمار الصناعية تكشف تورم خزان "النهضة" .. الحقيقة الكاملة لبدء إثيوبيا ملء السد وتراجع مستوى مياه النيل

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بخصوص السفير السعودي في تركيا

انخفاض كبير .. الصحة تعلن تفاصيل أعداد إصابات ووفيات كورونا اليوم

بعد الانتقال لـ العاصمة الإدارية..السيسي يطالب بـ صياغة إطار شامل لاستغلال الاصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة

رسميا.. تركيا تبدأ التنقيب عن النفط شرق المتوسط لمدة شهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عاوز تحافظ على رشاقتك.. طريقة عمل كيكة الموز بالشوفان

رسميا.. الكشف عن رولز رويس رايث Kryptos Collection.. صور

بـ الأصفر الجريء.. أروى بإطلالة صيفية من أحدث جلسة تصوير.. شاهد