لعبة الكراسي المتحركة.. عنوان المركز الثالث في الدوري الإنجليزي

تتعاقب المواسم واحد يليه الاخر على الدوري الاقوى عالميًا، وهناك شيء ثابت دائمًا لا يتغير، مهما تعاقبت المواسم، فلا ينجو دائمًا من وجود الاثارة والتشويق في كل مركز من مراكزه.









يشهد الدوري الانجليزي حاليًا صراعًا كبيرًا بين فرق الكبار (Manchester United, chelsea, Leicester City) للحصول على "المركز الثالث"، الذي من خلاله يترشح صاحب المركز للتواجد في النسخة القادمة من دوري الابطال الاوروبي.









ويحتل الآن Chelsea المركز الثالث برصيد 63 نقطة جمعها من خلال 36 لقاء ويتبقى له مبارتان في غاية الصعوبة مع البطل liverpool واللقاء الاخير امام الحصان الاسود Wolves.









في الجهة المقابلة يحتل Manchester United المركز الخامس برصيد 59 نقطة جمعها من خلال 35 مباراة ويتبقى له 3 مباريات امام ايضًا في غاية الصعوبة حيث يواجه Crystal Palace و West ham واخيرًا امام Leicester City في ختام منافسات الدوري الانجليزي.









في ناحية اخرى يحتل Leicester City المركز الرابع برصيد 59 نقطة جمعها من 35 مباراة خاضها في الدوري الانجليزي ليتبقى له 3 مباريات امام Sheffield United و Tottenham واللقاء الاخير امام Manchester United.





من المنتظر ان تشهد اللقاءات المقبلة اثارة كبير على مقعد الابطال بين اللكبار، وسترى لقاءات مملوئة بالتشويق والحماس حتى الدقائق الاخيرة في الدوري الاقوى بالعالم حاليًا.







