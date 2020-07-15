AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لعبة الكراسي المتحركة.. عنوان المركز الثالث في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:33 م
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
Advertisements
قسم الرياضة
تتعاقب المواسم واحد يليه الاخر على الدوري الاقوى عالميًا، وهناك شيء ثابت دائمًا لا يتغير، مهما تعاقبت المواسم، فلا ينجو دائمًا من وجود الاثارة والتشويق في كل مركز من مراكزه.


يشهد الدوري الانجليزي حاليًا صراعًا كبيرًا بين فرق الكبار (Manchester United,  chelsea, Leicester City) للحصول على "المركز الثالث"، الذي من خلاله يترشح صاحب المركز للتواجد في النسخة القادمة من دوري الابطال الاوروبي.


ويحتل الآن Chelsea المركز الثالث برصيد 63 نقطة جمعها من خلال 36 لقاء ويتبقى له مبارتان في غاية الصعوبة مع البطل liverpool واللقاء الاخير امام الحصان الاسود Wolves.


في الجهة المقابلة يحتل Manchester United المركز الخامس برصيد 59 نقطة جمعها من خلال 35 مباراة ويتبقى له 3 مباريات امام ايضًا في غاية الصعوبة حيث يواجه Crystal Palace و West ham واخيرًا امام Leicester City في ختام منافسات الدوري الانجليزي.


في ناحية اخرى يحتل Leicester City المركز الرابع برصيد 59 نقطة جمعها من 35 مباراة خاضها في الدوري الانجليزي ليتبقى له 3 مباريات امام Sheffield United و Tottenham واللقاء الاخير امام Manchester United.

من المنتظر ان تشهد اللقاءات المقبلة اثارة كبير على مقعد الابطال بين اللكبار، وسترى لقاءات مملوئة بالتشويق والحماس حتى الدقائق الاخيرة في الدوري الاقوى بالعالم حاليًا.


يذكر ان ليفربول توج منذ اسابيع قليلة بلقب الدوري الانجليزي بعد غياب طويل دام لـ 30 عاما ليستعيد نجمنا المصري محمد صلاح برفقة زملائه درع الدوري الانجليزي من جديد الى احضان مدينة Liverpool.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مليون مبروك للفرعون المصري.. إيهاب الكومي يهنئ محمد صلاح لتتويجه بالدوري الإنجليزي.. فيديو

مبروك لـ ابن مصر.. أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لتتويجه بالدوري الإنجليزي

ساديو ماني يحتفل بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي على طريقته الخاصة

بصورة لصلاح.. رامي عباس يحتفل بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

بصور مع صلاح.. فيرمينو يحتفل بتتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي

فان دايك يحتفل بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

عقب يوم من الكارثة.. شاهد| آثار حريق انفجار خط المازوت بطريق مصر الإسماعيلية

ياسمين الخطيب في أول يوم بروفات فيلمها الجديد

السودان: تراجع مستويات النيل بنحو 90 مليون متر مكعب

الأشعة المقطعية تكشف حقيقة مومياء المرأة الصارخة.. اعرف القصة

أسباب تراجع إصابات كورونا بمصر وروشتة لمواجهة الفيروس.. فيديو

سر ظل كامنا طيلة 4500 عام.. التوصل إلى اكتشاف مذهل داخل الهرم الأكبر

AdvertisementS

خلف ماني.. "ذا صن" تضع محمد صلاح ضمن المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية

إعلان جدول مباريات كأس العالم 2022 .. منتخب قطر يفتتح البطولة في استاد البيت

صفقة تبادلية.. خبير لوائح يدين الكاف في إعطاء لقب نادي القرن للنادي الأهلي

صفقة الزمالك الجديدة تصل القاهرة اليوم وتوقع لـ الأبيض بمبلغ خيالي

للمرة الثانية.. مرتضى منصور يلتقى مع مسئولي الجروبات والصفحات الزملكاوية

قرار عاجل من الفيفا بشأن الـ 5 تبديلات فى مباريات الموسم المقبل

أخبار الرياضة| مفاجأة بشأن رمضان صبحي.. خطوة رسمية من الأهلي ضد لافتات نادي القرن.. نتيجة مسحة كورونا الثالثة للزمالك.. مدرب أستون فيلا يتغزل في تريزيجيه

مفاوضات وادي دجلة مع حارس الزمالك.. تفاصيل

الأهلي يبدأ غدًا إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإقتصادية بسبب لافتات نادي القرن

شوبير: رمضان صبحي سيصبح الأغلى في تاريخ الأهلي

تفسير خاطئ للتغريدة.. أبو جريشة: باهر المحمدي غير مصاب بالصليبي

قائمة ريال مدريد لحسم الدوري الإسباني أمام فياريال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الليمون بالنعناع؟

عقب يوم من الكارثة.. شاهد| آثار حريق انفجار خط المازوت بطريق مصر الإسماعيلية

شاهد.. لحظة اعتداء عميل على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير بسبب كمامة