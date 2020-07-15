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تعليم

546 طالبة يتقدمن لامتحانات القبول بالمعهد الفنى للتمريض في بني سويف

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:06 م
المعهد الفنى للتمريض
المعهد الفنى للتمريض
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محمد عبدالحليم
أكد الدكتور محمد يحيى أسماعيل رئيس مجلس إدارة المعهد الفني للتمريض ومدير عام مستشفى التأمين الصحي  ببني سويف أن اجمالي الطالبات اللاتي حضرن لأداء إمتحان القبول بالمعهد بلغ ٥٤٦ طالبة، موضحا أنه تقرر ان يكون يوم السبت الموافق 18 يوليو الجاري موعد أداء الامتحان للمتخلفين عن الحضور حيث أن الحضور سيكون بمقر مدرسة الاقباط من الساعة الثامنة صباحا.
 
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كانت إدارة فرع التأمين الصحي ببني سويف، برئاسة الدكتور حسن محمود محمد سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، عقدت امتحانات القبول للمعهد الفنى للتمريض للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ ، لمادتى الإملاء والانجليزي معا بقاعة التدريب بمبنى الهلال لليوم الثالث علي التوالي.

يذكر أنه تم عقد الامتحانات للحاصلات على الشهادة الاعدادية على مدار ثلاثة ايام هي الإثنين الموافق ١٣ يوليو وذلك للمجموع من ٢٨٠ إلى ٢٧٣ درجة، بحضور ١٩٠ طالبة، وفي اليوم الثاني الثلاثاء ١٤ يوليو  وذلك للمجموع من ٢٧٢ إلى ٢٦٧.٥، بحضور ١٩١ طالبة، أما  اليوم الثالث الأربعاء ١٥ يوليو للمجموع من ٢٦٧.٢٥ الى ٢٦٠، بحضور ١٦٥ طالبة. 
546 طالبة يتقدمن لامتحانات القبول بالمعهد الفنى للتمريض في بني سويف
546 طالبة يتقدمن لامتحانات القبول بالمعهد الفنى للتمريض في بني سويف
546 طالبة يتقدمن لامتحانات القبول بالمعهد الفنى للتمريض في بني سويف
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