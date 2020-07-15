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محافظات

إزالة 79 حالة تعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية في بني سويف

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:06 م
ازالة البناء المخالف
ازالة البناء المخالف
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محمد عبدالحليم
تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرا حول سير العمل في الموجة الــ 16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والتي بدأت"الأربعاء الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي".

يأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف ،في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف. 

وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة 16 حالة تعد بقرى: قمبش،غياضة الشرقية والزرابي القبلية في مركز ببا، بواقع: 5 حالات تعد  بالبناء المخالف على 66 ألف و500 م، وحالة تعد  واحدة "بزراعات جادة" على مساحة 251 فدان من أراضى أملاك الدولة، و8 حالات تعد على مساحة 48م على أرض تابعة للصرف ،و2 حالة تعد على مساحة 196 م أرض ولاية حماية النيل .

وأكد أن إجمالى الحالات التي تمت إزالتها "منذ بداية الموجة وحتى اليوم وصل إلى 79حالة، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة  في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.

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كما أكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادةوالتصدى لكاف صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية. 

من جانبه أشار اللواء هشام شادي السكرتير العام إلى أنه"تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"، تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التي انطلقت في الثامن من يوليو الشهر الحالي،حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة. 

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك بالمحافظة أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلًا بطلبات تقنين ،والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد،وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة،علاوة على  الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها ، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
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