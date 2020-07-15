الشرقية بالمركز الأول.. ترتيب المحافظات الأعلى إنتاجا للقمح خلال 2020

قال المحاسب أحمد مهدي مستشار وزير التموين لشئون قطاع الرقابة والتوزيع أنه على مدار الثلاثة اشهر (فترة موسم توريد القمخ المحلي) كانت هناك غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بكافة مديريات التموين لمتابعة انتظام معدلات التوريد بشكل يومي ورفع تقارير لحظية للعرض علي الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والتواصل مع كافة الأجهزة المعنية لمتابعة التوريد وحل اى مشكلات او صعوبات او اختناقات قد تواجه منظومة التوريد وتذليل وحل كافة المعوقات بما انعكس علي زيادة وانتظام معدل التوريد وضمان انسيابية العمل داخل لجان الاستلام.









وأوضح أن هذا الموسم من أفضل المواسم حيث لم يكن به أي تزاحم او تكدس على الرغم من تزامن موسم التوريد مع شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك وكذلك تم اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.









وأشار مهدي إلى أن أعلى محافظة من حيث معدلات التوريد كانت محافظة الشرقية بإجمالي في المركز الأول بمعدل تراكمي ٦٦٨ ألف طن، وجاء في المركز الثاني محافظة البحيرة ٣١٨ ألف طن، والمركز الثالث محافظة المنيا ٣٠١ ألف طن، والمركز الرابع محافظة بني سويف ٢٢١ ألف طن، والمركز الخامس محافظة الدقهلية ١٨٧ ألف طن.



