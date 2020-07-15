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أخبار البلد

هيئة الأمم المتحدة تشيد بالجهود المصرية لدعم الناجيات من الاعتداء والتحرش الجنسى

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:50 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أمل مجدى
أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن مصر تشهد زخمًا كبيرًا لدعم الناجيات من العنف ضد المرأة، بما فى ذلك الإعتداء الجنسى والتحرش، مشيدة بشجاعة العديد من النساء الذين تعرضن للعنف وتحدثهن عن تجاربهن.

ورحبت الهيئة بالاستجابة الوطنية القوية تحت رعاية المجلس القومى للمرأة لدعم الناجيات من العنف ضد المرأة وضمان مساءلة الجناة.

وأعلنت فى بيان لها: "تلاحظ هيئة الأمم المتحدة الجهود الوطنية المبذولة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة وتثي عليها، لا سيما من خلال الإصلاحات التشريعية الأخيرة والمبادرات التى تتبنى سياسات الدعم وحماية حقوق الناجيات من العنف.

وأضافت أن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية ما زالت تواجه النساء في جميع أنحاء العالم، ولا يتطلب القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة تشريعًا قويًا وخدمات دعم يمكن الوصول إليها بقيادة وطنية فحسب، بل يتطلب الأمر المجتمعات والأقران وأصحاب العمل والأسر لدعم صوت الناجيات.

وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر من جديد على التزامها بدعم الجهود الوطنية لضمان تحقيق هدف التنمية المستدامة الخامس بتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
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