عودة قوية لبنتلي كونتننتال بإطلالة فريدة

كشفت الشركة البريطانية العريقة لصناعة السيارات الفارهة بنتلي عن احدث النسخ من الأيقونة الشهيرة Continental GT الفاخرة.



ونشرت الشركة بعد مواصفات طراز السيارة مؤكدة ان هذه النسخة تم تدعيمها بنظام قيادة شبة آلية وستصدر بالعديد من الألوان الجديدة.



كما أوضحت شركة بنتلي أن الأيقونة تأتي بخيارات في الألوان كثيرة تصل إلى 62 لونا مختلفا لإرضاء أذواق العملاء حول العالم وأبرزها Viridian وPatina وSnow Quartz.



ويتميز التصميم الكوبيه بسقف بانورامي زجاجي رائع بخاصية تقليل وهج أشعة الشمس كما إمكانية مدمجة مع ستار ألكانتارا كهربائية.



وأكدت الشركة البريطانية إن موعد الكشف عن طراز بنتايجا الجديد سيكون يوم 30 من يونيو من الشهر الجاري.



ويتوقع خبراء السيارات ان السيارة ستعتمد على محركات من الفئات الشهيرة والقوية W12 وV8 كخيارات مطروحة مع إمكانية إجراء بعض التعديلات على المحرك لتحسين أدائه وزيادة قوته، مع فارق في السعر النهائي كما انها ستستمر في تقديم نسخة المحرك الهجين في النسخة الجديدة من بنتايجا 2021 الجديدة كليا.

