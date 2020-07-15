وفد القومي لحقوق الإنسان يزور قطاع مصلحة السجون

قام وفد المجلس القومى لحقوق الانسان بلقاء مساعدى وزير الداخلية لقطاعى مصلحة السجون وحقوق الانسان اللواء هشام البرادعى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ، واللواء هشام يحيى مساعد الوزير لقطاع حقوق الانسان، وعدد من قيادات وزارة الداخلية .









وناقش الوفد مع قيادات الوزارة الجهود المبذولة فى إطار التصدى لجائحة كورونا داخل السجون، وكذلك قضايا حقوق الانسان للسجناء فى ظل الجائحة ، واستمع الوفد الذى ضم من أعضاء المجلس د. نيفين مسعد ، د. حافظ أبوسعدة ، د. ياسر عبد العزيز ، أ. محمد عبد العزيز- رئيس مكتب الشكاوى ، من الأمانة الفنية للمجلس أ. نبيل شلبى، إلى شرح مستفيض من اللواء هشام البرادعى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون عن الجهود المبذولة لضمان عدم تأثر النزلاء بالسجون بتداعيات جائحة كورونا ، والآليات المتبعة فى هذا الصدد. مشددًا على فعالية هذه الاجراءات " بشكل انعكس فى عدم وجود حالات وفيات أو إصابات بين السجناء " .









وعرض وفد المجلس عقد بروتوكول تعاون مع قطاع مصلحة السجون وقطاع حقوق الانسان فى وزارة الداخلية يتضمن برامج تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين فى القطاعين ، وتعزيز آليات الاتصال بين الجانبين فيما يخص متابعة الشكاوى وتوفير الردود المناسبة عليها وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الانسان .