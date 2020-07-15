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أخبار البلد

وفد القومي لحقوق الإنسان يزور قطاع مصلحة السجون

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
قام وفد المجلس القومى لحقوق الانسان بلقاء مساعدى وزير الداخلية لقطاعى مصلحة السجون وحقوق الانسان اللواء هشام البرادعى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ، واللواء هشام يحيى مساعد الوزير لقطاع حقوق الانسان، وعدد من قيادات وزارة الداخلية .


وناقش الوفد مع قيادات الوزارة الجهود المبذولة فى إطار التصدى لجائحة كورونا داخل السجون، وكذلك قضايا حقوق الانسان للسجناء فى ظل الجائحة ، واستمع الوفد الذى ضم من أعضاء المجلس د. نيفين مسعد ، د. حافظ أبوسعدة ، د. ياسر عبد العزيز ، أ. محمد عبد العزيز- رئيس مكتب الشكاوى ،  من الأمانة الفنية للمجلس  أ. نبيل شلبى، إلى شرح مستفيض من اللواء هشام البرادعى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون  عن الجهود المبذولة لضمان عدم تأثر النزلاء بالسجون بتداعيات جائحة كورونا ، والآليات المتبعة فى هذا الصدد. مشددًا على فعالية هذه الاجراءات " بشكل انعكس فى عدم وجود حالات وفيات أو إصابات بين السجناء " .


وعرض وفد المجلس عقد بروتوكول تعاون مع قطاع مصلحة السجون وقطاع حقوق الانسان فى وزارة الداخلية يتضمن برامج تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين فى القطاعين ، وتعزيز آليات الاتصال بين الجانبين فيما يخص متابعة الشكاوى وتوفير الردود المناسبة عليها وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الانسان .
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