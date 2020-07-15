شاهد| رجل أخضر يحمل سيفا يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي .. والداخلية تطالبه بتسليم نفسه

حصل موقع صدى البلد على مقطع فيديو للرجل الأخضر المتهم بإقتحام مدينة الانتاج الاعلامي، حاملا سيفا فى يده ولقى مصرعه على يد رجال الشرطة ظهر اليوم الأربعاء.





وظهر فى مقطع الفيديو قيام رجال الامن من الشرطة المكلفين بتأمين مدينة الانتاج الاعلامي بمطالبة الرجل بالتخلى عن السيف وتسليم نفسه عدة مرات إلا انه رفض الانصياع لأوامر رجال الشرطة وقام بطعن ضابط وامين شرطة وبعد مطاردة من افراد الأمن له لقى مصرعه بطلقات نارية.





صرح مصدر أمنى بقيام أحد الأشخاص عارى الجسم من أعلى ومطلى جسمه بزيت أخضر ويصيح بكلمات غير مترابطة ومعه ( 2 قطعة سلاح أبيض ) بمحاولة دخول مدينة الإنتاج الإعلامى .





وعند قيام القوات بمنعه وإلقاء القبض عليه قام بإصابة ضابط وأمين شرطة، مما حدا بالقوات لإطلاق النار عليه حيث لقى مصرعه أثناء نقله للمستشفى، و نقلت سيارة اسعاف جثته الي مشرحة زينهم عقب انتهاء معاينة مسرح الحادث.





وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة تفاصيل جديدة في مصرع شاب اقتحم مدينة الانتاج الاعلامي، وتبين انه مزارع من محافظة البحيرة تسلل داخل اسوار المدينة بعدما خلع ملابسه من الجزء العلوي لجسده ودهنه باللون الاخضر.





اضافت التحريات ان قوات الشرطة تمكنت من رصد المتهم من خلال شاشات كاميرات المراقبة، وعندما حاولت ضبطه اصاب أحد أفراد الأمن الإداري بسلاح ابيض قبل أن تتعامل الشرطة معه وتطلق عليه الرصاص فسقط جثة هامدة





واشارت التحريات الاولية ان المتهم مهتز نفسيا.





كان كشف مصدر امني تفاصيل اقتحام شخص لمدينة الانتاج الاعلامي بسلاح ابيض واطلاق الشرطة الرصاص عليه عقب اصابته عدد من افراد الامن.





واشار المصدر الي ان شخص يدهن حسده بلون اخضر فوجيء افراد الامن به يتسلل لداخل مدينة الانتاج الاعلامي وبيده سلاح ابيض كبير الحجم وعندما حاولوا استيقافه وضبطه هاجمهم واصاب ما بين ٢ الي ٣ افراد امن بجروح.





واضاف المصدر ان قوات الشرطة قامت بمطاردة المتهم واطلاق النيران عليه ما ادي لمصرعه، انتقلت قوات الشرطة من مباحث قسم ثالث اكتوبر لمسرح الواقعة وقيادات امن الجيزة لفحص البلاغ واجراء التحريات كاملة.