طردها من السيارة وأطفأ 693 شمعة .. أسرار في حياة ويل سميث وزوجته جادا

الصراحة هي الحجر القوي الذي تبنى عليه العلاقات، فهي أقصر الطرق لامتلاك القلوب وأسلم الحلول للبعد عن الكذب والخداع، فهل تخيلت يومًا أن ظهورك عبر برنامج على الفيسبوك من الممكن أن ينهي حياتك الزوجية وتنقلب حياتك رأسا على عقب بسبب كلمة ؟!









في الساعات الماضية وضع النجم العالمي ويل سميث في موقف لا يُحسد عليه بعدما اعترفت زوجته على الهواء مباشرة بخيانته من المطرب الشاب أوجست الذي يصغرها في العمر، لم تكتف بذلك بل قالت إن علاقتهما تطورت من الارتباط لأشياء أخرى .. في التقرير التالي يقدم موقع صدى البلد أسرارا عن حياة الضحية ويل سميث لنفتح صندوق أسراره مع زوجته ونحكم هل كان يستحق الخيانة أم لا ؟.









حب من أول نظرة

تعرف ويل سميث على زوجته جادا أثناء تقديمها في أحد الأفلام التي كان يلعب بطولتها حينها أعجب كل طرف بالآخر واستطاعا أن يخطفا قلبيّ بعضمها، سميث جذاب وثري ولديه روح الفكاهة وجادا تعشق هذا النوع من الرجال وبالفعل تزوجا وأنجبا ثلاثة أبناء وشاركا في العديد من الأعمال الخيرية.









لحظات رومانسية

عاش الثنائي أجمل الأوقات مع بعضهما البعض .. واجهتهما العديد من الازمات وانفصلا ولكنهما انتصرا عليها وقررا أن لا يتركا بعض دائمًا، وكان ردهما على كل تلك الشائعات هو عدم المبالاة والتنزه وقضاء سهرات مع بعضهما البعض كنوع من تكذيب الشائعات التي تدور حولهما، أبرز السهرات الرومانسية فى نوبو ماليبو، بعدما ظهرت جادا البالغة من العمر (47 عاما) مرتدية ملابس ذات تصميم مميز أبرزت رشاقة جسدها.

8258 كلمة بحبك

دائمًا ما كان يحرص سميث على مرافقة زوجته ومعايدتها، احصائيات كثيرة نشرها "سميث" لأحلى لحظاته مع زوجته، من بينها أنهما أطفآ ما يعادل 693 شمعة معًا، وقال لها "أنا أحبك" حوالي 8285 مرة على الأقل، مؤكدا أن هذه الحسابات أعدها خصيصا لتوثيق أوقاتهما معا، بعد أن اكتشف مؤخرا أنهما على علاقة منذ 20 عاما.









وأنهى سميث كلماته بتأكيد أنه من بين ما يقرب من 3.96 مليار من النساء على كوكب الأرض، لا توجد سوى امرأة واحدة فقط التي يريد أن يقضي بقية حياته معها، هي حبيبته "جادا".





طردها من السيارة

من ضمن المواقف الكوميدية التي شهدها الثنائي والتي نشرتها جادا عبر صفحتها الرسمسة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لها وهي تستقل إحدى السيارات وقام ويل سميث بطردها من السيارة وعلقت قائلة « اللعنة! لا يمكن حتى النظر إلى السيارة بعد الآن».





طلاق على الهواء

قبل أيام من الفضيحة التي حدثت على الهواء كان سميث برفقة زوجته يتمتعان بقضاء أجمل الأوقات مع سيارتهما الفارهة، وأشارت بعض مصادر المجلة الى أن ويل وجادا سافرا إلى جزر البهاما مع عائلتهما الأسبوع الماضي ، مضيفًا أن الزوجين كانا في حالة معنوية جيدة، وان الجميع كانوا في رحلة رائعة، حيث انهم كانوا في لوس أنجلوس منذ فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا ، لذلك استمتعوا كثيرًا في المهرب.









ولكن غالبًا ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن حيث شهدت الساعات الماضية كارثة في حياة الفنان ويل سميث بعدما ظهر مع زوجته في برنامج لتعترف له بخيانتها أثناء فترة انفصالهما مما أدى إلى تدخل الفنانين لمواساته.







