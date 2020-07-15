AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

طردها من السيارة وأطفأ 693 شمعة .. أسرار في حياة ويل سميث وزوجته جادا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:20 م
طردها من السيارة
طردها من السيارة وأطفأ 693 شمعة .. أسرار في حياة ويل سميث
Advertisements
منة الله عبد الحميد
الصراحة هي الحجر القوي الذي تبنى عليه العلاقات، فهي أقصر الطرق لامتلاك القلوب وأسلم الحلول للبعد عن الكذب والخداع، فهل تخيلت يومًا أن ظهورك عبر برنامج على الفيسبوك من الممكن أن ينهي حياتك الزوجية وتنقلب حياتك رأسا على عقب بسبب كلمة ؟! 


في الساعات الماضية وضع النجم العالمي ويل سميث في موقف لا يُحسد عليه بعدما اعترفت زوجته على الهواء مباشرة بخيانته من المطرب الشاب أوجست الذي يصغرها في العمر، لم تكتف بذلك بل قالت إن علاقتهما تطورت من الارتباط لأشياء أخرى .. في التقرير التالي يقدم موقع صدى البلد أسرارا عن حياة الضحية ويل سميث لنفتح صندوق أسراره مع زوجته ونحكم هل كان يستحق الخيانة أم لا ؟. 


حب من أول نظرة 
تعرف ويل سميث على زوجته جادا أثناء تقديمها في أحد الأفلام التي كان يلعب بطولتها حينها أعجب كل طرف بالآخر واستطاعا أن يخطفا قلبيّ بعضمها، سميث جذاب وثري ولديه روح الفكاهة وجادا تعشق هذا النوع من الرجال وبالفعل تزوجا وأنجبا ثلاثة أبناء وشاركا في العديد من الأعمال الخيرية. 

Will Smith's car collection: What the most powerful actor in ...

لحظات رومانسية 
عاش الثنائي أجمل الأوقات مع بعضهما البعض .. واجهتهما العديد من الازمات وانفصلا ولكنهما انتصرا عليها وقررا أن لا يتركا بعض دائمًا، وكان ردهما على كل تلك الشائعات هو عدم المبالاة والتنزه وقضاء سهرات مع بعضهما البعض كنوع من تكذيب الشائعات التي تدور حولهما، أبرز السهرات الرومانسية فى نوبو ماليبو، بعدما ظهرت جادا البالغة من العمر (47 عاما) مرتدية ملابس ذات تصميم مميز أبرزت رشاقة جسدها.
ويل سميث will Smith وزوجته جادا بينكيت سميث يتجاهلان "قصة الخيانة ...
8258  كلمة بحبك 
دائمًا ما كان يحرص سميث على مرافقة زوجته ومعايدتها، احصائيات كثيرة نشرها "سميث" لأحلى لحظاته مع زوجته، من بينها أنهما أطفآ ما يعادل 693 شمعة معًا، وقال لها "أنا أحبك" حوالي 8285 مرة على الأقل، مؤكدا أن هذه الحسابات أعدها خصيصا لتوثيق أوقاتهما معا، بعد أن اكتشف مؤخرا أنهما على علاقة منذ 20 عاما. 


وأنهى سميث كلماته بتأكيد أنه من بين ما يقرب من 3.96 مليار من النساء على كوكب الأرض، لا توجد سوى امرأة واحدة فقط التي يريد أن يقضي بقية حياته معها، هي حبيبته "جادا". 
كان يحتاج للمساعدة.. اعترافات مجنونة في قصة «خيانة زوجة ويل سميث ...

طردها من السيارة 
من ضمن المواقف الكوميدية التي شهدها الثنائي والتي نشرتها جادا عبر صفحتها الرسمسة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لها وهي تستقل إحدى السيارات وقام ويل سميث بطردها من السيارة وعلقت قائلة « اللعنة! لا يمكن حتى النظر إلى السيارة بعد الآن».
Will-Smith-Ford

طلاق على الهواء 
قبل أيام من الفضيحة التي حدثت على الهواء كان سميث برفقة زوجته يتمتعان بقضاء أجمل الأوقات مع سيارتهما الفارهة، وأشارت بعض  مصادر المجلة الى أن ويل وجادا سافرا إلى جزر البهاما مع عائلتهما الأسبوع الماضي ، مضيفًا أن الزوجين كانا في حالة معنوية جيدة، وان الجميع كانوا في رحلة رائعة، حيث انهم كانوا في لوس أنجلوس منذ فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا ، لذلك استمتعوا كثيرًا في المهرب.


ولكن غالبًا ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن حيث شهدت الساعات الماضية كارثة في حياة الفنان ويل سميث بعدما ظهر مع زوجته في برنامج لتعترف له بخيانتها أثناء فترة انفصالهما مما أدى إلى تدخل الفنانين لمواساته. 
فاجأته بخيانتها على الهواء مباشرة فابتسم.. هل ويل سميث وزوجته في ...


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لـ اعتراف زوجة ويل سميث بخيانتها له

لليوم الثالث على التوالي.. هاشتاج ويل سميث يتصدر تويتر

مصائب هوليوود في أسبوع .. وفاة زوجة جون ترافولتا .. العثور على جثة نايا ريفيرا.. وفضيحة تلاحق ويل سميث

بعد خيانتها له .. 10 صور تكشف عن حب ويل سميث لزوجته جادا

القصة الكاملة لاعتراف زوجة ويل سميث بخيانته على الهواء

بعد خيانة زوجته له.. شاهد ماذا فعل المصريون لدعم ويل سميث؟

ترشيحاتنا

محظوظة بما يكفي.. رايا أبي راشد تحتفل بعيد زواجها التاسع مع زوجها.. شاهد

خروج لقاحات كورونا سبتمبر.. تفاصيل

تراجع .. وزير الري الإثيوبي ينفي بدء ملء خزان سد النهضة

فى عيد ميلاده الـ 71 .. محطات مهمة فى حياة محمد بن راشد آل مكتوم

التنمية المحلية تكشف حقيقة إلزام صاحب العقار بدفع مخالفات العقار.. فيديو

سمير فرج يكشف دلالات لقاء وزير الدفاع مع قائد المنطقة المركزية الأمريكية

AdvertisementS

شاهد| رجل أخضر يحمل سيفا يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي .. والداخلية تطالبه بتسليم نفسه

الخارجية تتولي الأمر..أول تعليق من وزارة الري بعد قرار إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

أول رد سوداني على إثيوبيا بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة

صور الأقمار الصناعية تكشف تورم خزان "النهضة" .. الحقيقة الكاملة لبدء إثيوبيا ملء السد وتراجع مستوى مياه النيل

بشرة خير.. الحكومة تعلن إجراءاتها لتأمين 4 ملايين مصيف من كورونا بالساحل

بعد الانتقال لـ العاصمة الإدارية..السيسي يطالب بـ صياغة إطار شامل لاستغلال الاصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة

رئيس الحكومة التونسية يعلن استقالته من منصبه

علاقة غير شرعية.. كشف لغز جثة شاب مقتول بطلقات نارية بالمنصورة

وزير الري الإثيوبي: أمطار غزيرة أحدثت تجمعا للمياه في خزان سد النهضة

نشر صواريخ إس 400 في ليبيا.. هل تهرب تركيا من العقوبات الأمريكية لتقع في مصيدة الرافال المصرية؟

شاهد.. أول صور لملء سد النهضة الإثيوبي

بيراميدز يحسم جدل ضم رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميًا.. أريا 2021 تنطلق كأول SUV كهربائية من نيسان | صور

بـ تاتو جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

طردها من السيارة وأطفأ 693 شمعة .. أسرار في حياة ويل سميث وزوجته جادا