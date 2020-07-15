أسبوع الامتحانات الأول مر بسلام.. عمداء كليات القاهرة يؤكدون الالتزام بالإجراءات الاحترازية وجولات تفقدية مستمرة لطمأنة الطلاب

-عميد سياسة واقتصاد:

امتحان واحد لكل طالب اسبوعيًا

-دار علوم:

كواشف حرارية وبوابات تعقيم وغرف عزل للتعامل مع الحالات المشتبه بها

- آداب القاهرة:

الحفاظ على التباعد داخل اللجان لضمان سلامة عناصر العملية التعليمية









أنهت ١٣ كلية من كليات جامعة القاهرة، أسبوع الامتحانات الأول، لطلاب الفرق النهائية وظهر واضحا التزام كامل بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، بداية من بوابات التعقيم، وارتداء الكمامات، والتعقيم المستمر للمباني في الكليات التي يكون الامتحان فيها أكثر من فترة، ومراعاة التباعد الاجتماعي، لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا.









"صدى البلد" يرصد مجهودات الكليات داخل الحرم الجامعي، خلال الأسبوع الأول وكيف سارت الامتحانات، والمعوقات وكيف تم التعامل معها، من خلال الجولات التفقدية للعمداء داخل الكليات، ورصدهم لرد فعل الطلاب على الإجراءات الاحترازية داخل كل كلية.













نتائج آثار قبل ٣١ أغسطس والطلاب سعداء بتطبيق البابل شيت









أكد الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن نظام البابل شيت يطبق لأول مرة في امتحانات الكلية، ويتكون الامتحان من ٢٥ سؤالا ١٠ أسئلة صح علامة صح أو خطأ، و١٥ سؤالا اختيار من متعدد، وأن هذا النظام وفر عملية جمع الأوراق وعدها، ثم مراجعتها، مما يعد اختصارًا لـ٢٠ مرحلة تمر عليها ورقة الإجابة.









وأضاف عميد كلية الآثار لـ "صدى البلد" أن عملية تصحيح أوراق الإجابات تظهر فور انتهاء الامتحانات، بحيث تكون النتيجة النهائية بعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة، خاصة وأن الكلية ملزمة بإعلان نتيجة الفرقة النهائية قبل ٣١ أغسطس لاستخراج إفادات التجنيد لكل الطلاب مشيرا إلى قياس الامتحان لقدرات كافة الطلاب، الضعيف والمتوسط والمتميز، موضحًا سعادة ورضا الطلاب عن هذا النظام الذي يحمي من العدوى، ويختصر الوقت ويميز بين كافة المستويات.









توفير مسافات آمنة بين الطلاب وتطبيق كامل للإجراءات الاحترازية:









وأوضح الدكتور محسن نجم الدين وكيل كلية الآثار جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الأسبوع الأول من امتحانات الكلية شهد التزام كامل بكافة الإجراءات الاحترازية، قبل وأثناء وبعد الامتحان، وذلك بسبب الإجراءات التي طبقتها الكلية للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتوفير مسافات آمنة بين جمع المشاركين في امتحانات السنوات النهائية.









وأضاف نجم الدين، أن إدارة الكلية نشرت كشوف بأسماء ولجان كل طالب على موقع الكلية لتوفير الوقت المبذول في بحث الطالب عن لجنته، وبقاء الطالب أقل فترة ممكنة داخل الكلية والقضاء على التزاحم، مشيرًا إلى الالتزام الكبير من قبل الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بكافة الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الجامعة، موضحًا أن سعة اللجان تم تعديلها للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب فاللجنة التي تتسع لـ ٦٥ طالبا تم وضع من ١٥ إلى ٢٠ طالبا بها فقط.





الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية وجولة تفقدية لعميد آداب:





تفقد الدكتور جمال الشاذلي عميد كلية الآداب، جامعة القاهرة، لجان امتحانات السنوات النهائية داخل الكلية، مع انطلاق اليوم الأول، من ماراثون اختبارات الفرق النهائية أمس الثلاثاء، وحرص العميد على توجيه الطلاب والمراقبين داخل اللجان على المحافظة على التباعد لمسافات أمنة لتقليل فرص إنتقال فيروس كورونا المستجد.









ورافق "صدى البلد" الشاذلي خلال جولته التفقدية، والذي أكد أن إدارة الكلية أكثر ما يهمها هو الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين، وأعصاء هيئة التدريس خاصة وأن الامتحانات تعقد في ظروف استثنائية وهى انتشار فيروس كورونا المستجد، ولذلك فإن الكلية التزمت بكافة الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس الجامعة لحماية الطلاب.









وعن مجهودات الكلية أضاف العميد أنه تم تركيب بوبات تعقيم على كل مدخل، والحفاظ على ٢٥٪؜ من حجم السعة داخل كل لجنة، وتوفير الكمامات، والمطهرات والكواشف الحرارية، للكشف عن أى حالات اشتباه والتعامل معها، طبقا لم أقرته الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.









عميد سياسة واقتصاد القاهرة: امتحان واحد للطالب أسبوعيًا والحفاظ على التباعد داخل اللجان "فيديو"





٢٥٪؜ سعة اللجان في سياسة واقتصاد ومادة واحدة أسبوعيًا:









قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، إن الكلية كانت سباقة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، من تعقيم القاعات وتقليل عدد الطلاب داخل كل قاعة بنسبة ٢٥٪؜ من السعة لتحقيق التباعد الاجتماعي، ومراعاة تقسيم طلاب السنوات النهائية، على أيام متباعدة خلال وضع جداول الامتحانات، بحيث تكون الأعداد المتواجدة داخل الكلية قليلة جدًا، وذلك للحفاظ على حياة المشاركين في العملية التعليمية، من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.









وأضاف السعيد أن أعمال الامتحانات بالكلية تمتد لمدة شهر وأسبوع، بحيث يكون هناك وقت كافٍ لمنع التكدس، وفواصل مناسبة بين كل مادة، وأن كل طالب سيؤدي امتحان مادة واحدة أسبوعيًا ونادرًا ما يؤدي مادتين في الأسبوع، مشيرا إلى مرور اليوم الأول من امتحانات الغير مكتملة تقديراتهم بسلاسة ولم تحدث أي مشكلات ولا يرصد أي شكاوي، مما يعد أفضل تدريب قبل انطلاق امتحانات الفرق النهائية يوم ١٩ من الشهر الجاري.









دار علوم: ملتزمون بالإجراءات الوقائية وغرف عزل وكواشف حرارية على البوابات









قال الدكتور عبد الراضي رضوان، عميد كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، إن اليوم الأول من امتحانات طلاب الفرق النهائية مر بسلاسة وسلام ولم يتم رصد أي معوقات، تعرقل أداء الطلاب لامتحاناتهم دخل الكلية، وذلك بعد اتخاذ الكلية كلفة الإجراءات الوقائية وتركيب ماكينات تعقيم، على المنافذ لتعقيم الطلاب قبل دخولهم الكلية، وكذلك التأكيد على ارتداء الطلاب الكمامات، وتوفير المطهرات وأدوات الوقاية للتعامل مع أي طوارئ.









وأضاف عبد الراضي ل" صدى البلد"، أن عدد طلاب الفرق النهائية ٢٤٠٠ طالب، وتم تحديد مسارات، للحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي، داخل الكلية، مؤكدًا أن الكلية شهدت الزام كافة المشاركين في الامتحانات من طلاب وعاملين وأعضاء هيئات التدريس، في اليوم الأول.





وتابع عبد الراضي أن الجامعة وفرت للكلية ٣ كواشف حرارية، لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول، وللحفاظ على التباعد الاجتماعي فإن إدارة الكلية خفضت أعداد الطلاب داخل كل لجنة لتصبح ٢٥ طالبا فقط، كما تم تجهيز العيادات وغرف العزل وذلك تطبيقًا للقواعد التي أقرتها الجامعة، والمجلس الأعلى للجامعات.













وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد قرر تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب،و تتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة والتي تبدأ السبت المقبل وتستمر حتى 25 أغسطس ، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.









وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة الطبية المشكلة للوقاية ومكافحة العدوى، تتولى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.













وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة على حدة، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.