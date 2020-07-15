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محافظات

إجراءات احترازية بميناء دمياط واستقبال 4 سفن حاويات وبضائع عامة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:47 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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زينب الزغبي
أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا قال فيه ان الميناء،يتبع كافة الاجراءات الاحترازية والوقاية للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد ويتم تعقيم وتطهير كافة المنشات بالميناء وكذلك السفن الواردة للميناء بشكل يومى.

مشيرا الى ان الميناء قد استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 1 سفينة حاويات و عدد 3 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 12 سفينة بضائع عامة . و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 12 سفينة.

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29583 طن تشمل : 15123 طن يوريا و 800 طن علف بنجر و 3300 طن رمل و 2835 طن أسمنت و 7485 طن فوسفات .

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وأضاف البيان ،ان حركة الوارد من البضائع العامة،قد بلغت 38130 طنا تشمل : 3074 طن حديد و 982 طن خردة و 2983 طن سكر و 374 طن كلوريد ايثيلين و 679 طن خشب زان و 16038 طن ذرة و 14000 طن صويا .


موضحا ،أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات 576 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب و فراولة ) وخضراوات ( بطاطا و بطاطس و فلفل و فاصوليا و بامية و خضار مشكل و طماطم ) وحاصلات زراعية ( أرز و بصل و برسيم و بردقوش) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و السعودية و الجزائر و أمريكا و ألمانيا و تركيا و فرنسا و انجلترا و سلوفينيا و مالطا و سنغافورة و بلجيكا و هولندا و استراليا و اليونان و هونج كونج .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 371 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1877 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 41662 طنا .
كما غادر عدد 2221 شاحنة منها 636 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35963 من البضائع العامة .
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