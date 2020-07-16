أهالي مركز الرياض يستغيثون لانتشال جثة غريق بلطيم

ورغم ما تبذله الأجهزة المختصة وكل المتطوعين من الأهالي إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل حتي الآن.





ويتجمع الآلاف من أهالي مركز الرياض والمراكز المجاورة علي شاطيء بلطيم ويتوجهون إلي الله بالدعاء ليتمكنوا من إنتشال الجثمان ودفنه إلي مثواه الأخير، ومن المعروف أن عشرات الفيديوهات لأسرة الغريق والأهالي انتشرت علي السوشيال ميديا والجميع يعيش حالة من الحزن الشديد.





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