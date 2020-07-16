أهالي مركز الرياض يستغيثون لانتشال جثة غريق بلطيم

لليوم السادس علي التوالي تتوالي جهود الإنقاذ لإنتشال جثة طالب الفرقة الرابعة بكلية الهندسة ابن مركز الرياض بكفر الشيخ نور سعد كلش الذي أبتلعه البحر قبل ستة أيام
ورغم ما تبذله الأجهزة المختصة وكل المتطوعين من الأهالي إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل حتي الآن.
ويتجمع الآلاف من أهالي مركز الرياض والمراكز المجاورة علي شاطيء بلطيم ويتوجهون إلي الله بالدعاء ليتمكنوا من إنتشال الجثمان ودفنه إلي مثواه الأخير، ومن المعروف أن عشرات الفيديوهات لأسرة الغريق والأهالي انتشرت علي السوشيال ميديا والجميع يعيش حالة من الحزن الشديد.
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وتتوجه أسرة الشاب بإستغاثة إلي رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكثيف جهود الإنقاذ خصوصًا والدته التي تعيش حاله من الهذيان وفقدان الإحساس بما يدور حولها ، ويأمل آهالي مركز الرياض في إستجابة الرئيس لهذه المناشدات حتي تعود الحياة لطبيعتها بمركزهم الذي يخيم عليه الحزن طيلة الأسبوع الماضي.