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د. علاء أبو بكر يكتب: الرئيس راهن على الشباب

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:49 م
صدى البلد
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لا يزال الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤمن بقدرات وإمكانات الشباب، وإعدادهم ليكونوا نواة لمناصب قيادية في الدولة، وإعطائهم الفرصة لإثبات قدراتهم تنفيذًا لتوصيات المؤتمرات الشبابية، ليبني جيلًا جديدًا من الكوادر، فمنذ توليه المسئولية، وضع الشباب ضمن أولوياته ليثبت مقولة، "لا تقدم إلا بالشباب" وظل الرئيس طوال 6 سنوات من العمل الجاد والمثابرة، وبناء جسر ثقة بينه وبين الحكومة، والشعب ليضع الشباب في المقدمة، وبدأ في تعيين بعضهم نوابا للمحافظين، ومساعدين؛ لاكتساب الخبرة على العمل الميداني حتي أتيحت الفرصة، فخرجت كوادر شبابية، تستطيع القيادة ليقرر تعيين بعضهم محافظين، وفي مقدمتهم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي أثبت أن الشباب سبب تقدم الأمم لما قدمه من عمل جاد لأبناء محافظة بني سويف، ليثبت نجاح فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه بقدرات الشباب.


ومع مرور الوقت، ويومًا تلو الآخر، نرى مشروعات تمت على أرض الواقع في وقت قياسي، فتم افتتاح عدة مشروعات منها مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة سمسطا، وتطوير مستشفي اهناسيا المركزي، وافتتاح قسم التجنيد والتعبئة، وتطوير 10 قرى، ووحدة الغسيل الكلوى بقمبش مركز ببا، والمدرسة الصناعية الثانوية بالفشن، والثانوية الفنية للتمريض، و3 مراكز تكنولوجيا لخدمة المواطنين، ومشروع الصرف الصحى بطحا بوش مركز ناصر.


هذا قليل من كثير، ليثبت أنه قادر على تقديم المزيد المزيد، ناهيك عن دوره الميداني في جائحة كورونا واستمراره في العمل لأكثر من 20 ساعة في اليوم لتنفيذ تعليمات الدولة للحفاظ علي صحة المواطنين.

 
ولكن ننتظر من محافظ بني سويف الاهتمام، بالطرق الداخلية للقري، ولجان تفتيشية على سيارات "الكسح" التي تقوم بتفريغ حمولتها في الترع، حيث يقوم بذلك قِلة من معدومي الضمير، ليحاسب من يخطئ .


هكذا فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي برهانه على الشباب، وننتظر قرارات جديدة  بتعيينهم وزراء في الحكومة.

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