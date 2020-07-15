محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقتي الكورنيش والشاليهات

تفقد اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس ، أعمال التطوير بمنطقة الكورنيش الجديد بطول 1200 متر بداية امام السينما باول طريق بور توفيق حتي منطقة شاليهات المحافظة المطلة على خليج السويس، ومتابعة اعمال تطوير منطقة الشاليهات وانشاء قاعة مؤتمرات وصالة استقبال وممشي وحدائق مواجهة للشاليهات، إضافة الي شاطئ يخدم رواد الشاليهات مؤكدا انتهاء أعمال التطوير والتجميل خلال شهر نوفمبر القادم، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد.



كما تابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال انشاء كورنيش جديد بداية من المدرسة البحرية وبطول 700 متر في اتجاه الكورنيش الجديد بعد الانهيار الذي حدث به نتيجة الأمطار والسيول والرياح الشديدة الاخيرة.



وشدد المحافظ على الشركة المنفذة بنقل النخيل الموجود على شاطئ البحر أمام الشاليهات وزراعته بطريق الخدمة أمام السلام 2 الموازي لطريق السويس القاهرة بحي عتاقة للحفاظ على الشكل الجمالي.



وأكد صقر ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بمحافظة السويس وتقوم بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك لرفع كفاء المرافق العامة والخدمات، ويتم انشاء مستشفي السويس الجديد للتامين الصحي يمندينة 24 اكتوبر بتكلفة 1.8 مليار جنيه واعتماد 320 مليون جنية لتدعيم شبكة ومحطات الصرف الصحي باالمحافظة، كذلك اعتماد مبلغ 121 مليون جنيه لتطوير المناطقة غير المخططة بأحياء السويس.



كما اشار إلى انه سيبدأ العمل لانشاء كورنيش وممشى جديد لشعب السويس على الترعة بمنطقة الهاويس لتجميل المنطقة والحفاظ على ترعة السويس وعدم القاء أي مخلفات بها.



وفي نهاية الجولة كلف المحافظ حي السويس بعمل مخطط ورسم هندسي لمنطقة المحلات والكافتيريات المواجهة للكورنيش بداية من المدرسة البحرية وازالة المباني المخالفة وغير المرخصة لتطوير المنطقة لتواكب تطوير الكورنيش.

