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سمير فرج يكشف دلالات لقاء وزير الدفاع مع قائد المنطقة المركزية الأمريكية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:44 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي - وزير الدفاع
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هاني حسين
كشف اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي،  دلالات زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية، مع وزير الدفاع الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف سمير فرج في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :"   امريكا لها عدة قيادات واهم قيادة أمريكية هي القيادة المركزية الأمريكية".

وتابع سمير فرج:" تلك القيادة تقود القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط  وتعتبر أكبر قيادة  امريكية".

واكمل سمير فرج:"  لا يمكن ان تتدخل امريكا في أي مكان في الشرق الأوسط بدون مباركة مصر".

ولفت سمير فرج:" قائد المنطقة المركزية الأمريكية يدرس المنطقة والأحداث ولابد من التشاور معه وزيارته الى مصر تأتي في توقيت حيوي جدا لانه يتعرف على فكر القيادة المصرية تجاه مختلف القضايا".
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