سمير فرج يكشف دلالات لقاء وزير الدفاع مع قائد المنطقة المركزية الأمريكية

كشف اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، دلالات زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية ، مع وزير الدفاع الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة.





وأضاف سمير فرج في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" امريكا لها عدة قيادات واهم قيادة أمريكية هي القيادة المركزية الأمريكية".





وتابع سمير فرج:" تلك القيادة تقود القواعد الأمريكية ف ي الشرق الأوسط وتعتبر أكبر قيادة امريكية".





واكمل سمير فرج:" لا يمكن ان تتدخل امريكا في أي مكان في الشرق الأوسط بدون مباركة مصر".



