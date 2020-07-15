AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طرق علاج ضعف النظر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:43 م
طرق علاج ضعف النظر
طرق علاج ضعف النظر
Advertisements
اسماء محمد
يتعرض عدد كبير من الناس لمشاكل فى العين سواء نتيجة الاصابة بأمراض تؤثر على اجزاء العين او قوة النظر او الجلوس وقت كبير امام الكمبيوتر والتلفزيون وغيرها الكثير من الأسباب.

وفى هذه الحالات التوجه للطبيب بسرعة امر ضرورى لكن قبل ذلك يجب أن تعرف الطرق المتاحة لعلاج هذه المشكلة.

نعرض اهم طرق علاج ضعف النظر الطبية وفقا لما ذكره موقع " news medical life sciences".
-السيطرة على مرض السكري خطر مضاعفته مشاكل البصر والعمى لكن فى الحالات المتأخرة يقل تأثير وفائدة العلاج.
-جراحة إعتام عدسة العين: في حالات ضعف البصر بسبب إعتام عدسة العين يمكن علاجها بالجراحة، وعادة يتم وضع عدسة اصطناعية داخل العين كبديل للعدسة التالفة والغيمةمما يعيد الرؤية فى اغلب الحالات.
-أنظمة التكبير: من خلال استخدام العدسات المناسبة أو تلسكوبات القراءة أو الأنظمة الجراحية وتوفير مكبرات يدوية..إلخ .
-الجلوكوما: يتم علاجها بوصف الأدوية التى توضع في قطرات العين للسيطرة على الجلوكوما مثل Latanoprost و tafluprost و travoprost وهي نظائر البروستاجلاندين، وتشمل الأدوية حاصرات بيتا لعلاج مشاكل العين مثل هيدروكلوريد بيتاكسولول أو مثبطات الأنهيدراز الكربونية دورزولاميد ومقلدات الودي مثل طرطرات بريموندين، ويمكن علاج الجلوكوما بالجراحة المجهرية المفتوحة وتصحيحات الليزر وما إلى ذلك.

في الوقت الحالى لا توجد علاجات للضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) خاصةً من النوع الجاف، وهناك علاجات تساعد على إيقاف التقدم. وتشمل هذه العلاج الديناميكي الضوئي. يستخدم هذا دواء حساس للضوء يسمى verteporfin يتم حقنه في وريد الذراع،ويحدد الدواء الأوعية الدموية غير الطبيعية في العين ويلصق نفسه بالبروتينات في هذه الأوعية الدموية. ويتبع ذلك العلاج بالليزر منخفض الطاقة.

- الأدوية المضادة لـ VEGF مثل Ranibizumab فعال فى العلاج خاصة بعد حصوله ععلى موافقة المعهد الوطني للصحة والتميز السريري (NICE) للاستخدام في NHS.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون جراحة.. 4 طرق لعلاج انسداد الأوعية الدموية في القدم

للحماية من فقدان البصر.. باحثون أمريكيون يطوّرون قطرات للعين

من مطبخك .. 3 حلول سريعة لعلاج انتفاخ العين

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| مفاجأة بشأن رمضان صبحي.. خطوة رسمية من الأهلي ضد لافتات نادي القرن.. نتيجة مسحة كورونا الثالثة للزمالك.. مدرب أستون فيلا يتغزل في تريزيجيه

يجب الضغط على أردوغان.. سمير فرج: 6 مشاكل للاتحاد الأوروبي مع تركيا

اختبر قوة ملاحظتك.. خدعة بصرية تحير رواد مواقع التواصل الاجتماعي

3 توابل صحية.. خليط هائل لعلاج دهون الكبد بدون أدوية

مصر تطلب إيضاحا عاجلا من الحكومة الإثيوبية بشأن بدء ملء سد النهضة

شاهد| رجل أخضر يحمل سيفا يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي .. والداخلية تطالبه بتسليم نفسه

AdvertisementS

الخارجية تتولي الأمر..أول تعليق من وزارة الري بعد قرار إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

أول رد سوداني على إثيوبيا بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

صور الأقمار الصناعية تكشف تورم خزان "النهضة" .. الحقيقة الكاملة لبدء إثيوبيا ملء السد وتراجع مستوى مياه النيل

بشرة خير.. الحكومة تعلن إجراءاتها لتأمين 4 ملايين مصيف من كورونا بالساحل

بعد الانتقال لـ العاصمة الإدارية..السيسي يطالب بـ صياغة إطار شامل لاستغلال الاصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة

رئيس الحكومة التونسية يعلن استقالته من منصبه

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

وزير الري الإثيوبي: أمطار غزيرة أحدثت تجمعا للمياه في خزان سد النهضة

بيراميدز يحسم جدل ضم رمضان صبحي

علاقة غير شرعية.. كشف لغز جثة شاب مقتول بطلقات نارية بالمنصورة

شاهد.. أول صور لملء سد النهضة الإثيوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنيق وكمامة قماش .. أنجلينا جولي تتألق في شوارع لوس أنجلوس

450 ألف دولار.. سعر خاتم خطوبة ابن ديفيد بيكهام

ماذا يحدث للجسم عند تناول الليمون بالنعناع؟