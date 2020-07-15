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أخبار البلد

تفاصيل استراتيجية التضامن الاجتماعي لحماية ورعاية وتمكين ذوي الإعاقة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:01 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعدت وزارة التضامن الاجتماعي استراتيجية لحماية ورعاية وتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة حيث تبنت الوزارة المنهج التشاركي مع الأطراف المعنية بقضايا الإعاقة للوقوف على الفجوات في السياسات والبرامج والخدمات المقدمة .

وتضمن أهم محاور الاستراتيجية التشريعات والسياسات المُنظمة لقضايا الإعاقة، وإنشاء قواعد بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين الإقتصادي لهم.

وتتضمن الاستراتيجية توفير  الحماية الاجتماعية الشاملة لهم ، وخلق وعي مجتمعي  داعم لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع ، بالإضافة إلى التنسيق مع برنامج "كرامة" لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشملهم وتقديم  مساعدات نقدية للأفراد التي تعاني من الفقر الشديد أو التى لا تستطيع أن تعمل أو تنتج و لديهم عجز كلي أوإعاقة بنسبة كبيرة أعلى من 50%.

وقامت  الوزارة بتشغيل وتفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز لبطاقة الخدمات المتكاملة https://rdis.moss.gov.eg/rdis حتى يتمكن ذوو الإعاقة من تسجيل بياناتهم وحجز المواعيد الخاصة بهم على أن تبدأ مكاتب التأهيل في استقبال الحالات التي قامت بالتسجيل اعتبارا من ١٥ يوليو الجاري.

وقامت الوزارة  بإرسال رسائل نصية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الذين قاموا باستيفاء الإجراءات الخاصة بهم بمكاتب التأهيل خلال الفترة من ٣/١حتى ٣/١٨، وكذلك حالات السيارات المجهزة حتى تاريخ ٦/٢٠ والذين استوفوا ملفاتهم وينطبق عليهم مفهوم الإعاقة، وضرورة التوجه إلى مكتب البريد التابع لمحل السكن لاستلام بطاقات الخدمات المتكاملة اعتبارا من منتصف الأسبوع القادم .
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