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سد النهضة.. أحمد موسى: مواقف مصر ثابتة على مر تاريخها

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:43 م
سد النهضة
سد النهضة
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى،  إن مواقف مصر ثابتة على مر تاريخها، وتبحث طول الوقت عن مفاوضات سلام، ومصر تقوم بمد يدها، و تقدم حلولا فى اى مشكلة.


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر واضحة من أول لحظة بخصوص مفاوضات سد النهضة وهدفها الأساسي الوصول لحل سلمي.


وأوضح أحمد موسى، أن مصر من الممكن أن تطالب بعقد جلسة ثانية لـ مجلس الأمن، للوصول لحل فى هذه الأزمة.


ولفت أحمد موسى، إلى أن اجتماعات وزراء الري فى مصر وإثيوبيا و السودان لم تحقق أى نتائج إيجابية.


وأشار أحمد موسي، إلى أن، "الحاجة الوحيدة الفضيحة اللي كانت فى وقت الإخوان وتحدث محمد مرسي العياط على الهواء عن تدخل وحرب".

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