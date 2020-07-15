وزارة النقل تكشف تفاصيل حركة الموانئ المصرية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أكدت وزارة النقل، أن حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة وصول 29 سفينة وسفر 34 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 67 سفينة.





وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير واستيراد 451,257 طن بضائع عامة بينها فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوروبا .





كانت هيئة الموانئ أكدت أنه يتم بكل ميناء اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى.







