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أخبار البلد

يبدأ تنفيذها في نوفمبر المقبل.. الهيئة العامة للاعتماد والرقابة تنشر معايير اعتماد الرعاية الصحية الأولية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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محمد غالي
قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بنشر الطبعة الأولى من معايير اعتماد الرعاية الصحية الأولية، في خطوة مهمة وأساسية نحو تنفيذ الإصلاح الشامل للرعاية الصحية في مصر

وقال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة، أن هذه المعايير تعد استمرارًا للجهود التي بدأتها الدولة لتحسين خدمات الرعاية الصحية في البلاد من خلال توحيد المعايير القياسية والوصول بها الي اعلي مستويات الجودة العالمية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن هذه المعايير تقدم أفضل الممارسات المهنية في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، والتي تعتبر حجز الزاوية في حزمة الخدمات التي تقدم للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأعدت الهيئة معايير الاعتماد طبقًا لأفضل الممارسات المبنية على الدليل والبرهان، حيث إنها تنتظم في ثلاثة أبواب مقسمة إلى خمسة عشر فصلا، متكاملة ومكثفة؛ لتغطي كافة جوانب الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري على أحدث المعايير الدولية، وتمحورت المعايير حول الاهتمام بالمستفيدين من الخدمة الذين يمثلون كافة أفراد الأسرة، حيث سيتم إدراجهم في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ووفقا للجدول الزمني لخطة الدولة.

وأشار "إسماعيل" إلى  أنه بعد نشر هذه المعايير سيبدأ تنفيذها فعليا في الأول من نوفمبر 2020 بجميع مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية والتي ستنضم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل في جمهورية مصر العربية.

وأكد أن تطبيق تلك المعايير والحصول على الاعتماد يعد نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية وسلامتها، موضحا أن هذه المعايير صيغت بعناية لتوجيه الوضع الحالي للرعاية الصحية بمصر نحو رؤية مصر 2030 لإحداث التغيير والتحسين في كل من ثقافة وممارسة الرعاية الصحية في مصر. وتحرص الهيئة على ضمان المحافظة على الموارد المتاحة للدولة لتقديم الخدمات الصحية وتعظيمها لكي تصل إلى المواطن المصري، على أعلى مستوى من جودة الرعاية الصحية بأفضل تكلفة.

وتمثل مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية حجر الزاوية والبوابة الرئيسية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وأساس نجاح المنظومة؛ لما تقوم به من دور عظيم وفعال في تفعيل حزمة الخدمات الاساسية لطب الاسرة والتي تمثل اكبر من 70% من الخدمات الصحية التي يغطيها التامين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح "إسماعيل" أنه سيصاحب إصدار هذه المعايير برنامج وطني للتعريف بالمعايير والتدريب عليها حتى يتمكن جميع العاملين في حقل الرعاية الصحية الأساسية من فهمها واستيعابها والتطبيق الأمثل لها.

وتعد هذه المعايير نتاجًا قيمًا للجهود المشتركة بين ممثلين من مختلف القطاعات الصحية في مصر، بما في ذلك وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص وأساتذة الجامعة والنقابات المهنية.

يذكر أن وزارة الصحة تقود عملية واسعة النطاق لتحديث وتطوير وتجهيز وتأهيل مراكز الرعاية الصحية الأساسية التابعة لها، للوصول إلى الالتزام الكامل بتطبيق هذه المعايير، والتي تحقق المستوى العالمي في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

ويمكن الحصول على نسخة كاملة من المعايير من خلال زيارة موقع الهيئة www.gahar.gov.eg
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