رمضان عبد المعز: النبي أرسى قواعد التكافل الاجتماعى

استنكر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن الممارسات السلبية التى يقوم بها البعض تجاه جيرانهم عندما يعلمون أن أحدهم مصاب بفيروس كورونا، قائلًا: «علينا أن نقف جنبهم ونساندهم وعلينا أن نُعد لهم الطعام».
وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسى قواعد التكافل الاجتماعى، وكان شديد الحرص على أن يساعد الناس بعضهم بعض وقت الأزمات والشدائد وفى الأحزان.
وتابع: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وجه المسلمين في المدينة بإعداد طعام لأسرة جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الذى استشهد فى غزوة مؤتة، نظرًا لانشغال أهله بالحزن عليه.