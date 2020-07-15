رمضان عبد المعز: النبي أرسى قواعد التكافل الاجتماعى

استنكر الشيخ رمضان عبد المعز ، الداعية الإسلامى، إن الممارسات السلبية التى يقوم بها البعض تجاه جيرانهم عندما يعلمون أن أحدهم مصاب بفيروس كورونا، قائلًا: «علينا أن نقف جنبهم ونساندهم وعلينا أن نُعد لهم الطعام».





وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسى قواعد التكافل الاجتماعى، وكان شديد الحرص على أن يساعد الناس بعضهم بعض وقت الأزمات والشدائد وفى الأحزان.





وتابع: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وجه المسلمين في المدينة بإعداد طعام لأسرة جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الذى استشهد فى غزوة مؤتة، نظرًا لانشغال أهله بالحزن عليه.





وأشار إلى أن من لا يفهمون الشريعة الإسلامية السمحاء يتهمونها بأنها منهج ذكوري، لأن الرجال يذهبون للصلاة في المساجد، و السيدات يصلين في المنزل ، ولا تحصل على ثواب الذهاب للمسجد، أو الصلاة في جماعة وتحصل على ٢٧ درجة.

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واستطرد «التفاوت في الأجر وارد، والمرأة تؤجر على ما تفعله في المنزل من تربية الأبناء، وهو أجر المجاهدات في سبيل الله، وأيضًا حسن اتباعها لزوجها يعادل جميع أبواب الخير».







