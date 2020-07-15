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ساحة رأي

زينب عبدالله تكتب: التحرش.. إياك والمعصية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:28 م
صدى البلد
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لكى يعيش المجتمع فى أمن وأمان وسلم وسلام يجب أن يشعر أهله بهذا الأمان والسلام. وكيف ذلك والفتاة تخرج من بيتها وهى تعلم أن هناك من يتربص لها ليؤذيها سواء إن كان هذا الأذى باللسان أو اليد أو حتى بالإشارة وكيف يحل للشباب ذلك وقد حرم النبى صلى الله عليه وسلم هذا الفعل الشنيع، فقد قال صلى الله عليه وسلم فى خطبة الوداع" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام " ويعد التحرش من التعدى على الأعراض وأيضا قال صلى الله عليه وسلم "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده "فهذا شرط فى المسلم ألا يؤذى أحدا لا باللسان ولا باليد.  
  

الأسباب المؤدية إلى التحرش وعلاج كل سبب                                                             
أولا: غياب الوازع الدينى فكل من البيت والمدرسة والإعلام له دور فى تربية أطفالنا منذ نعومة اظفارهم  حيث يجب علي الأباء والأمهات أن يربوا أبناءهم على مراقبة الله عز وجل وأنه تعالى يعلم ويرى كل شيء.. قال تعالى "يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور" غافر (19) وكما قال سهل بن عبدالله علمنى خالى هذه الكلمات منذ أن كنت فى الثالثة من عمرى "الله معى الله ناظرى الله شاهدى "ثم بعد أن سكنت فى قلبى قال لى يا سهل من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه ؟؟ إياك والمعصية هذا دور الأباء والأمهات. ويأتى دور الإعلام فالشباب الآن يأخذون قدوتهم من المشاهير فى التليفزيون دون النظر إلى القيم التى يتعلمها منهم فالفن سلاح ذو حدين حيث هناك فن هادف يقوم بتنوير المجتمع وتسليط الضوء على القيم والمبادئ التى تربى عليها المجتمع المصرى منذ مئات السنين وهناك الفن الهابط الذى يرسخ فى عقول الشباب من الجنسين أفكارا سيئة مثل البلطجة للشباب والتبرج للفتيات مما يثير الغرائز  بحجة الحرية والتحرر.. لذا أهيب بالمسئولين عن وصول مثل هذا الفن إلينا أن يحسنوا اختيار الموضوعات التى تخدم المجتمع ولا تهدمه .

                         
ثانيا: فقد الحوار والثقة المتبادلة بين الأبناء والآباء وبين البنات والأمهات.. فمن الأسباب الرئيسية لتكرار جريمة التحرش هو أن البنت لا تملك الجرأة على الشكوى لأمها أو أبيها فيجب على الجهات المختصة أن تعد دورات توعوية للأباء والأمهات لتعليمهم كيفية خلق حوار وزرع الثقة بينهم وبين أبنائهم وأيضا تصحيح نظرة المجتمع لمن تعرضت للتحرش أو حتى الاغتصاب وأنها مجنى عليها وليست منبوذة بين الناس ولها الحق في عدم التشهير بها والعيش بدون وصمة عار تلاصقها أينما ذهبت.

                        
ثالثا: غلاء المهور ومتطلبات الزواج الباهظة التى تجعل الشباب يعزف عن الزواج والعفة بالحلال ويتجه إلى الحرام.. فليعلم أولياء الأمور أن "أقلهن مهرا أكثرهن بركة "كما قال صلى الله عليه وسلم . ولكن أؤكد أن ما ذكرناه ليس بمبرر لفعل هذه الجريمة وأن رسولنا الكريم قد وضع لنا العلاج حيث قال مخاطبا الشباب " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "أى حماية .. فالصوم يحد من الشهوات ويزرع فى النفوس مراقبة الله عز وجل فى السر والعلن .. والله أسال أن يحفظ بناتنا ويهدى شبابنا .. فهم المستقبل.    
 
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