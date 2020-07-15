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تعليم

الخشت: جامعة القاهرة حريصة على خلق بيئة محفزة وداعمة لتطوير مهارات الطلاب

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:32 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ثابت البطل
نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، دليلا للدعم والإرشاد النفسي للطلاب خلال فترة الامتحانات والوقاية من فيروس كورونا، أعده مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات بالجامعة، مؤكدا أن الدليل يتضمن تدريبات للتخلص من التحيزات والأفكار السلبية نتيجة الخوف والقلق من كوفيد 19.

وأوضح الخشت عبر صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن جامعة القاهرة حريصة على خلق بيئة جامعية محفزة وداعمة لتطوير أداء الطلاب ومهاراتهم لاجتياز الامتحانات بشكل أفضل.

وقال إن جامعة القاهرة أصدرت من خلال مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، دليلًا للدعم والإرشاد النفسي لطلاب الفرق النهائية، بهدف تقديم المساندة النفسية لهم خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ومحاولة دعمهم نفسيًا في ظل ضغوط الامتحانات التحريرية والعملية، من ناحية، والخوف والقلق حيال جائحة فيروس كورونا المستجد التي لازالت تجتاح العالم من ناحية أخرى.

ويتضمن الدليل إرشادات نفسية وتدريبات للتخلص من التحيزات والأفكار السلبية الناجمة عن المخاوف والقلق حيال أزمة كوفيد 19، وتعديلها إلى أفكار إيجابية. كما يتضمن الدليل إرشادات لخفض قلق الامتحانات، والاستذكار الفعال والاستعداد للاختبارات الموضوعية، وإرشادات وتدريبات لتنمية مهارات تنظيم الانفعالات، والمرونة في التفكير.

ويقدم الدليل طرق لمواجهة قلق الامتحانات الذي قد يصل لدى بعض الطلاب إلى مستويات مرتفعة تؤدي إلى آثار سلبية، حيث يقدم الدليل إرشادات لخفض قلق الامتحانات والوصول به إلى المستوى المعتدل الذي يؤدي إلى مزيد من الحفز الإيجابي والدافعية، وذلك من خلال توضيح أسباب حدوث القلق، ونتائجه وتأثيراته، وكيفية التعامل معه من خلال عدة خطوات يتم توضيحها للطلاب.

ويتناول الدليل طرق الاستذكار الجيدة والفعالة القائمة على قواعد التعلم الجيد والتفكير الناقد، كما يتضمن إرشادات مفيدة للطلاب تساعدهم في قراءة المواد الدراسية الصعبة؛ من بينها معرفة كيفية تنظيم المعلومات والبحث عن الأفكار الرئيسية.


ويوضح الدليل للطلاب كيفية الإستعداد والتعامل مع الاختبارات والأسئلة الموضوعية من خلال 26 وسيلة منها تركيز الطالب على التفاصيل الدقيقة أثناء المذاكرة، والتدريب على نماذج عديدة من الأسئلة الموضوعية.

وسوف يتسلم كل طلاب الفرق النهائية ٤ كُتيبات، يتضمن كل منها واحدًا من الموضوعات المشار إليها، حتى يتم الاستعانة بما فيها من إرشادات طوال فترة انعقاد الامتحانات، وما بعدها.

وأشار الدكنتور الخشت إلى أن جامعة القاهرة أصدرت العديد من الأدلة الاسترشادية والتوعوية، من بينها دليل التوعية بفيروس كورونا المستجد، والدليل الاسترشادي لقواعد العزل المنزلي لمصابي كورونا المستجد من منسوبي جامعة القاهرة، وذلك في إطار حرص الجامعة على سلامة كل من ينتسب إليها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ورفع درجة الوعي لديهم في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم كله في ظل جائحة فيروس كورونا.
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