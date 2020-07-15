في نيويورك .. متظاهرون يهاجمون ضباط شرطة ويصيبوهم بجروح خطيرة

أعلن وزارة الأمن الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن أن ثلاثة من ضباط شرطة مدينة نيويورك هاجمهم متظاهرون على جسر بروكلين وأصابوهم بجروح خطيرة.









وقالت الوزارة في رسالة على تويتر: "هاجم ثلاثة متظاهرين بعنف من قبل المحتجين الذين عبروا جسر بروكلين، وأصيب الضباط بجروح خطيرة.. هذا ليس احتجاجا سلميا، لن يتم التسامح بهذا"













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اندلعت اشتباكات بين المواطنين من اصل افريقي متظاهري حياة السود اهم ومتظاهرين مؤيدين للشرطة على جسر بروكلين في وقت سابق من اليوم.









وأوقف رئيس البلدية بيل دي بلاسيو، يوم الأربعاء، حظر التجول الذي فرضه الأسبوع الماضي.









كما وعد بخفض ميزانية شرطة نيويورك وتسليم بعض الأموال التي تم توفيرها للخدمات الاجتماعية كما طالب المتظاهرون.



