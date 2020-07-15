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اقتصاد

العربية للتنمية الإدارية: توطين صناعة الدواء والبحث العلمي أولوية لمواجهة كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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آية الجارحي
قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن توطين صناعة الدواء والاهتمام بالبحث العلمي أولوية قصوى لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد ناصر القحطاني على أهمية البحث العلمي في تحقيق التقدم والتطور في الدول والمجتمعات في ظل أزمة كورونا لأنه هو المخرج لإنقاذ البشرية والحفاظ على صحة وسلامة الإنسان..


جاء ذلك خلال ندوة (دور الهيئات الرقابية الدوائية في الدول العربية في تعزيز البحث العلمي لمواجهة أزمة فيروس كورونا "COVID-19") التي عقدتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.


 شارك في الندوة أكثر من 350 مشارك من المهتمين بالصناعة الدوائية والأجهزة الرقابية الدوائية والجامعات العربية.
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