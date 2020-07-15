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أحمد موسى: الفترة الحالية تحتاج إلى الاصطفاف والوقوف مع الدولة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:32 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك بعض الأشخاص الذين يعملون فى القنوات الإرهابية يعلنون ولائهم لـ تركيا وقطر، موضحًا "احنا ميشرفناش.. وانتوا مشربتوش من نيل مصر".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن هؤلاء الأشخاص يفعلون أشياء غريبة، وكل واحد منهم يعبر عن التنظيم الإرهابي المنضم له.

وأوضح أحمد موسى، أن  الدولة المصرية تدافع عن حقوقها ولن تسمح لأحد بالتدخل واختراق أمنها القومي، مؤكدًا أن الجيش المصري جاهز لأى شئ.

ولفت أحمد موسى، إلى أن هذه الفترة تحتاج الاصطفاف والوقوف مع الدولة، مضيفا: انتم  لا تعلموا حجم ما يوجه الوطن من تحديات ومشكلات".  

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