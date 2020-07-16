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برلمان

6 أشهر حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. برلمانية تطالب بسرعة إقرار عقوبات التنمر الجديدة

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:02 ص
النائبة عبلة الهواري
النائبة عبلة الهواري
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عبد الرحمن سرحان
 أشادت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، بإضافة مادة تعرف التنمر، مؤكدة أنه تحرك  موفق من الحكومة.

 

وقالت النائبة عبلة الهواري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن نص القانون على وجود عقوبة صريحة للتنمر أمر جيد وهو من الظواهر الاجتماعية السلبية التي انتشرت مؤخرًا.

 

وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أهمية إدخال المادة ضمن مواد قانون العقوبات في أسرعوقت لمواجهة وردع المتنمرين.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر، ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

 

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

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