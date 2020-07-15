قضي الأمر.. خبير عسكري يعلق على تدخل تركيا فى سرت

قال اللواء دكتور محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة الأخيرة، أكد أن منطقة سرت والجفرة بليبيا خط أحمر، موضحًا " قضى الأمر".





وأضاف اللواء دكتور محمود خلف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن رئيس تركيا بعد أن أعلن قيام مناورات فى ليبيا ، وانسحب بداعى مشكلات جوية بعد مناورة حسم 2020.





وأوضح اللواء دكتور محمود خلف، أن السيسي عندما يقول كلمة ستنفذ، وأكد أن مصر لديها الإمكانيات، معلقًا "مين اللى هيقدر يقف أمام مصر، واحنا من أقوى 10 جيوش فى العالم".





ولفت اللواء دكتور محمود خلف، إلى أن المليشيات التى تدفع بها تركيا، سيتم القضاء عليها فى ساعة، مؤكدًا " المليشيات لا تحارب".





وأشار محمود خلف إلى أن، تركيا ستقوم بتهدئة الوضع، بعد تصريحات الرئيس السيسي، ومصر لن تسمح لأحد بالتدخل سرت والجفرة.



