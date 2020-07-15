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محافظات

الدكتورة هبة عبد العظيم رئيسا لنادي روتاري ببني سويف

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:25 م
نادي روتاري بني سويف
نادي روتاري بني سويف
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محمد عبدالحليم
أعلن نادي روتارى بني سويف، اليوم الأربعاء، تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد  وذلك بعد تسليم وتسلم رئاسة النادي من ثروت حلمى رئيس النادي السابق، إلى الدكتورة هبه عبد العظيم رئيس النادي الحالي في احتفالية طبقا للبرتوكول بحضور مدحت اسماعيل النجار مساعد محافظ المنطقة الروتارية.
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وجاء تشكيل مجلس إدارة النادي كالتالي"فاطمة الزهراء أمين الصندوق، ايفيت حبيب سكرتير فخرى، الدكتور أحمد صدقى رئيس لجنة المؤسسة الروتارية، مجدي عزيز رئيس لجنة العضوية، ثروت حلمي رئيس لجنة المشروعات، مصطفى ثروت مسئول لجنة العلاقات، فيفى جرجس  ضابط نظام النادى، أمال صفوت رئيس لجنة خدمة المجتمع، أحمد مدحت رئيس لجنة روتاراكت".

وقالت الدكتورة هبة عبد العظيم، رئيس النادى إنه تم تشكيل لجان وتم عمل خطة للعام الروتارى الحالى.

يذكر أن الدكتورة هبه عبدالعظيم  تعمل حاليا مديرا للجنة الطبية بالتامين الصحي ببني سويف وحصلت أكثر من مرة علي لقلب الموظف المثالي ،كما أنها عضوا بفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ،ورئيس مجلس الأمناء والمعلمين بمدارس سان مارك  بالمحافظة  ولها باع وذراع في العمل الإجتماعي والخدمي  لأهالي المحافظة. 

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