مصابان بفيروس كورونا.. المحافظ يطمئن على وكيل مديرية الصحة ومديرة المستشفيات بالدقهلية





وأكد المحافظ لهما اعتزازه وتقديره لجهودهما الكبيرة التى يبذلها كل ابناء الجيش الأبيض "الأطباء و الاطقم العاملة معهم" لمواجهة فيروس كورونا وتقديم كل الدعم والرعاية للمرضى المصابين أبناء الدقهلية سواء فى مستشفيات الفرز أو مستشفى العزل بالدقهلية.



وقال " مختار " إن هذه الجهود المخلصة من أعضاء الجيش الأبيض بمديرية الصحة بالدقهلية وجميع العاملين معهم من الاطقم المساعده كان لها الأثر البالغ فى ارتفاع أعداد حالات التعافى من الاصابة من أبناء الدقهلية، ووجه المحافظ لهما الشكر والتقدير وتمنى لهما الشفاء العاجل بإذن الله.