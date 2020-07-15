مصابان بفيروس كورونا.. المحافظ يطمئن على وكيل مديرية الصحة ومديرة المستشفيات بالدقهلية

أجرى الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اتصالا هاتفيا بالدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائئ والدكتورة هبه الشريف مديرة المستشفيات بالدقهلية لاصابتهما بفيرس كورونا، حيث اطمئن خلال اتصاله على الحالة الصحية ومدى استقرارها.
وأكد المحافظ لهما اعتزازه وتقديره لجهودهما الكبيرة التى يبذلها كل ابناء الجيش الأبيض "الأطباء و الاطقم العاملة معهم" لمواجهة فيروس كورونا وتقديم كل الدعم والرعاية للمرضى المصابين أبناء الدقهلية سواء فى مستشفيات الفرز أو مستشفى العزل بالدقهلية.
وقال " مختار " إن هذه الجهود المخلصة من أعضاء الجيش الأبيض بمديرية الصحة بالدقهلية وجميع العاملين معهم من الاطقم المساعده كان لها الأثر البالغ فى ارتفاع أعداد حالات التعافى من الاصابة من أبناء الدقهلية، ووجه المحافظ لهما الشكر والتقدير وتمنى لهما الشفاء العاجل بإذن الله.
وقال " مختار " إن هذه الجهود المخلصة من أعضاء الجيش الأبيض بمديرية الصحة بالدقهلية وجميع العاملين معهم من الاطقم المساعده كان لها الأثر البالغ فى ارتفاع أعداد حالات التعافى من الاصابة من أبناء الدقهلية، ووجه المحافظ لهما الشكر والتقدير وتمنى لهما الشفاء العاجل بإذن الله.