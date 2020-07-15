يبدأ صباح الخميس.. غلق جزئي لطريق الواحات من تقاطع أحمد زويل بالجيزة

أ علنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبناءً على طلب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بغلق طريق الواحات وتقاطعه مع طريق أحمد زويل فى الاتجاهين لمدة 6 ساعات تبدأ فى الــ 12 صباح الخميس الموافق 16 /7 /2020م وتنتهى فى الــ 6 صباح ذات اليوم .









وأوضحت الشركة أن الأعمال تأتى فى إطار تنفيذ أعمال الحفر الخاصة بإحلال وتجديد كابلات الكهرباء الخاصة بمحطة رفع مياه الشرب رقم 20 بطريق الواحات.







