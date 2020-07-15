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محافظات

يبدأ صباح الخميس.. غلق جزئي لطريق الواحات من تقاطع أحمد زويل بالجيزة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:28 م
اللواء احمد راشد
اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبناءً على طلب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بغلق طريق الواحات وتقاطعه مع طريق أحمد زويل فى الاتجاهين لمدة 6 ساعات تبدأ فى الــ 12 صباح الخميس الموافق 16 /7 /2020م وتنتهى فى الــ 6 صباح ذات اليوم .


وأوضحت الشركة أن الأعمال تأتى فى إطار تنفيذ أعمال الحفر الخاصة بإحلال وتجديد كابلات الكهرباء الخاصة بمحطة رفع مياه الشرب رقم 20 بطريق الواحات.


كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات والإرشادات المرورية والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال لإرشاد قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.
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