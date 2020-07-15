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فن

انطلاق أولى حلقات برنامج "أنت الراجل" للإعلامية راندا فكري

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:28 م
صدى البلد
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سعيد فراج

انطلقت الحلقة الأولى من برنامج "إنت الراجل" الذي تقدمه الإعلامية راندا فكري على قناة شاشة المحور الفضائية.


وتناقش الإعلامية راندا فكري في البرنامج جميع اهتمامات وقضايا الرجل وفكرة الهجوم المستمر عليه من قبل السيدات.


وتحدثت في الحلقة الأولى عن فكرة سيطرة السيدات على ازواجهن وطاعة الرجال لهن كما تحدثت عن تفكير المرأة في أن الرجل هو مصدر للمال فقط وعدم الأهتمام به على المستوى الشخصي.


ويذاع برنامج "إنت الراجل" للإعلامية راندا فكري يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساء والإعادة يوم الأربع في تمام الساعة التاسعة صباحا.


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